मुंबई : देशात कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट (Second Wave Of Corona) ओसरत असली तर गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णसंख्येत (Corona Patient) वाढ झाल्याची दिसत आहे. सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू आहेत. गणेशोत्सव (Ganesh Festival 2021) तोंडावर आला आहे. त्यात कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave Of Corona) येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्या नाईट कर्फ्यू (Night Curfew In Ganesh Festival) लागण्याची शक्यता आहे. गणेश चतुर्थीला (Ganesh Chaturthi 2021) आता थोडेच दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे नागरिक खरेदीसाठी बाजारात मोठी गर्दी करत आहे. अशात आता गणेशोत्सवासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Udhav Thackeray) मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.Also Read - Shala Kadhi Suru Honar: शाळा सुरू करण्यास टास्क फोर्सची सहमती, नवी नियमावली केली जाहीर

दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून देखील गणेशोत्सव (Ganesh Chaturthi 2021) आणि दिवाळीसाठी (Diwali 2021) नियमावली (Festival Corona guidelines) जाहीर करण्यात आली आहे. यंदा देखील नागरिकांनी घरात बसूनच सण साजरे करावे, असं आवाहान केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून करम्यात आले आहे. Also Read - Pune Crime: मुलीला समजलं आईचं प्रेमप्रकरण! मागितली 15 लाखांची खंडणी, प्रियकरसह रंगेहाथ पकडलं

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. गणेशोत्सव काळात होणारी गर्दी लक्षात घेता या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी काय करता येईल, या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात रात्री सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या ठिकाणी गर्दी होत असते. त्यातही मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. गणेशोत्सवाच्या काळात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कारण गेल्या वर्षी सणासुटीच्या काळातच कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ झाली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यात गणेशोत्सवाच्या 10 दिवसांच्या कालावधीसाठी नाईट कर्फ्यू (Night Curfew In Ganest Festival) लावायचा का याबाबतचा आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: केरळवर कोरोनानंतर निपाह व्हायरसचे संकट, एकाचा मृत्यू तर दोघांमध्ये आढळली लक्षणं

केवळसह महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण…

सध्या कोरोनाव्हायरसच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. महत्त्वाचं म्हणजे देशात केरळ (Kerala) आणि महाराष्ट्रात (Maharashtra) कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. या राज्यात गणेशोत्सव, नवरात्र आणि दिवाळी सणाच्या दरम्यान गर्दी टाळण्यासाठी सरकारतर्फे नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.

कोव्हिड-19 टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के पॉल आणि आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी पत्रकार परिषद घेत गणेशोत्सव आणि दिवाळीसाठी नियमावली जाहीर केली आहे. नागरिकांना गर्दी टाळण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.