मुंबई : कोविड 19 प्रतिबंध लसीकरण (Covid 19 Vaccination) मोहिमेअंतर्गत पुरेशा लशींचा साठा उपलब्ध नसल्यामुळे 12 ऑगस्ट आणि 13 ऑगस्ट रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) क्षेत्रातील शासकीय आणि महापालिका लसीकरण केंद्रांवर लसीकरण बंद (No Vaccination in Mumbai) राहणार आहे. मुंबईत वारंवार लसीकरणाला ब्रेक लागत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Udhav Thackeray) यांनी कोरोना लसीचे दोन डोस घेतल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा (Mumbai Local Train Updates) दिली आहे. त्यामुळे लसीसाठी मुंबईत (Corona Vaccination Drive) नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अशातच लशींचा साठा उपलब्ध नसल्यानं मुंबईत दोन 2 दिवस लसीकरण बंद राहाणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे दोन दिवस वाया जाणार आहेत. मुंबईत पुरेशा लसीअभावी पुन्हा एकदा लसीकरण मोहिम रखडली आहे.

12 ऑगस्ट रोजी रात्री उशिरापर्यंत लशींचा साठा प्राप्त होणार आहे. लशींचं वितरण शुक्रवार दिनांक 13 ऑगस्ट 2021 रोजी मुंबईतील सर्व शासकीय आणि महानगरपालिका लसीकरण केंद्रांना करण्यात येईल. त्यामुळे शनिवार, दिनांक 14 ऑगस्ट 2021 रोजी लसीकरण पुन्हा सुरु होईल. लशींचा साठा ज्या प्रमाणात प्राप्त होईल, त्या अनुरूप लसीकरण पुन्हा सुरू करण्यात येईल. मुंबईकर नागरिकांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेनं केलं आहे.

Dear Mumbaikars,

All BMC and Government vaccination centers will remain closed on August 12 and August 13, 2021.

The vaccination process will begin again on Aug 14, 2021 as we receive supply of vaccines.

We apologize for the inconvenience caused.#MyBMCVaccinationUpdate https://t.co/eKMK2Q3PKq

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) August 11, 2021