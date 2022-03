OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) नेमका काय निर्णय देतोय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Maharashtra Budget Session) पहिल्याच दिवशी महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल (Interim Report of the Backward Classes Commission) सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग्याच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला (Maharashtra Government) चांगलाच धक्का बसला आहे.Also Read - Maharashtra Budget Session 2022 : राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी सत्ताधाऱ्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी, भाषण थांबवून राज्यपाल निघून गेले!

Supreme Court directs Maharashtra govt and State Election Commission not to act upon the interim report of Maharashtra State Backward Class Commission which recommended a grant of 27% OBC quota in local bodies election & says local bodies elections be held without OBC reservation pic.twitter.com/n6HFsp1wHA

— ANI (@ANI) March 3, 2022