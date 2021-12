मुंबई : राज्यातील नागरिकांची काळजी वाढवणारी बातमी आहे. महाराष्ट्रात ओमायक्रॉनचे (Omicron) आठ नवीन रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यापैकी सात जण मुंबईतील (Omicron in Mumbai) तर एक वसई विरारमध्ये (Vasai Virar) आढळला आहे. हे नवीन रुग्ण आढळल्यानंतर राज्यातीतल ओमायक्रॉनच्या रुग्णांची संख्या (Omicron in Maharashtra) 28 वर पोहोचली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे या 28 पैकी 9 जण आतापर्यंत बरे झाले आहेत. या सर्व नऊ जणांचा आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आला आहे.Also Read - Omicron First Death: ब्रिटनमध्ये ओमायक्रॉनचा पहिला मृत्यू, पंतप्रधान जॉन्सन यांचा वृत्ताला दुजोरा, शास्त्रज्ञांचा मोठा इशारा

राज्याच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आज महाराष्ट्रात एकूण 8 रुग्ण आढळले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी सात रुग्ण हे मुंबईत आढळले आहेत. यामुळे मुंबईत पुन्हा एकदा कोरोनाच्या या नवीन प्रकाराचा म्हणजेच ओमायक्रॉनचा धोका वाढतोय की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. याआधी कोरोना विषाणूच्या इतर प्रकारांचा मुंबईत मोठ्या प्रमाणात फैलाव झाला होता. त्यामुळे नागरिकांनी कोविडच्या नियमांचे पालन करणे आणि काळजी घेणे गरजेचे आहे.

8 more patients found infected with #Omicron in the state. Out of these 7 are from Mumbai & 1 patient is from Vasai Virar. Till date, a total of 28 patients infected with Omicron have been reported in the state. Out of these, 9 have been discharged after negative RT-PCR test. pic.twitter.com/AptIVHMk8h

