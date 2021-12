मुंबई : महाराष्ट्रासाठी सध्याची सर्वात मोठी बातमी आहे. राज्यात कोरोनाच्या ओमायक्रॉन प्रकाराचा (Omicron variant) शिरकाव झाला आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये (Kalyan Dombivali) ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचा पहिला रुग्ण आढळला आहे. हा रुग्ण ओमायक्रॉनचा सर्वाधिक धोका असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊनमधून भारतात परतल्याची माहिती समोर आली आहे. या ओमायक्रॉनबाधित रुग्णाचं वय 33 वर्ष असून त्याने दक्षिण आफ्रिका, दिल्ली आणि मुंबई असा प्रवास केला होता.Also Read - Omicron In India: महाराष्ट्राची काळजी वाढली! राज्याच्या सीमेवरच आढळला ओमिक्रॉनचा देशातील तिसरा रुग्ण

धक्कादायक बाब म्हणजे या व्यक्तीने कोरोना लसीचा एकही डोस घेतलेला नाही. या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या सर्व 12 हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट व्यक्तींची आणि 23 लो रिस्क कॉन्टॅक्ट्सना ट्रॅक करून त्यांची चाचणी करण्यात आली. दिलासादायक बाब म्हणजे या सर्वांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. (Omicron In Maharashtra: First Omicron patient found in In Maharashtra Man returned from foreign country tested Omicron positive in Kalyan Dombivali)

The 33-yr-old passenger arrived in Mumbai on Nov 24 from Capetown, South Africa through Dubai & Delhi. He hasn't taken any vaccine. 12 of his high-risk contacts & 23 of the low-risk contacts have been traced and all have been tested negative for #COVID19: Maharashtra Health Dept — ANI (@ANI) December 4, 2021



याव्यतिरिक्त रुग्णाने दिल्ली मुंबई असा देखील प्रवास केला होता. या प्रवासात त्याच्या संपर्कात आलेल्या फ्लाइटमधील 25 सहप्रवाशांची देखील चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने यासदर्भात माहिती दिली आहे. तसेच या व्यक्तीच्या संपर्कात आणखी कोणी आलं होतं का? याचा देखील शोध आरोग्य विभागाकडून घेण्यात येत आहे. दरम्यान कल्याण डोंबिवलीत ओमायक्रॉनचा रुग्ण सापडल्याने या भागातील नागरिकांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण झलं आहे. तसेच आरोग्य यंत्रणा आणखी सतर्क झाली आहे.

Additionally, 25 of the co-passengers from the Delhi-Mumbai flight have also been tested negative. More contacts are currently being traced: Maharashtra Health Department #OmicronVariant — ANI (@ANI) December 4, 2021

देशात कोरोनाचा (Coronavirus) अत्यंत धोकादायक मानला जाणाऱ्या ओमिक्रॉन व्हेरिएंटचा तिसरा रुग्ण (Omicron In India) आजच गुजरातमध्ये आढळून आला. झिम्बाब्वेहून गुजरातमध्ये परतलेल्या व्यक्तीला कोरोनाच्या ओमिक्रॉन व्हेरिएंटची (Omicron Variant) लागण झाली आहे. गुजरातच्या (Gujarat) आरोग्य विभागाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. याआधी महाराष्ट्राच्या सीमेवर म्हणजेच कर्नाटकात ओमिक्रॉनचे (Omicron) दोन रुग्ण आढळून आले होते. त्यानंतर देशातला तिसरा रुग्णही (Third Omicron Patient) राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या गुजरातमध्ये आढळून आला. आता महाराष्ट्रात देखील ओमायक्रॉनने शिरकाव केला आहे. यामुळे राज्याची काळजी आणखी वाढली आहे.