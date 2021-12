Maharashtra Corona Update: महाराष्ट्रात कोरोनाची (Maharashtra Corona) धास्ती आणखी वाढत चालली आहे. दिवसेंदिवस रुग्णसंख्येत (Corona Patient) वाढ होत असून आता महाराष्ट्रात कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याच्या उंबरट्यावर आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांची रुग्णसंख्या चार दिवसांत दुप्पटीने वाढली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कोरोनामुळे चिंता वाढली आहे. गेल्या 24 तासांत 2 हजार 172 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण वाढले आहेत. राज्यात 22 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे.

राज्यासाठी धोक्याचा इशारा –

जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यामध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या वाढणार असल्याचा धोक्याच्या इशारा राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) यांनी दिला आहे. आरोग्यमंत्र्यांनीही राज्यात कठोर निर्बंधाचे संकेत दिले आहेत. तर लवकरच तिसरी लाट येणार असल्याची भीती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे नागरिकांनी योग्य ती काळजी घ्यावी, कोरोनासंदर्भातील सर्व नियमांचे पालन करावे असे वारंवार आवाहन केले जात आहे.

मुंबईत रुग्णसंख्या वाढतेय –

महाराष्ट्रात गेल्या 24 तासांत 50 टक्के रुग्ण वाढले आहेत. मुंबईतील रुग्णसंख्याही (Mumbai Corona Patient) वाढत आहे. मुंबईतली रुग्णसंख्याही हजारांवर पोहोचली आहे. तर मुंबईतील रुग्णसंख्या तब्बल 70 टक्क्यांनी वाढलीय. मुंबईत सील इमारतींची संख्या दोन दिवसांत दुप्पट झाली आहे. अंधेरी पश्चिम आणि ग्रँटरोड भागात सर्वाधिक इमारती सील झाल्या आहेत. सील करण्यात आलेल्या इमारतींची संख्या 37 झाली आहे.

4 दिवसात रुग्णसंख्या दुप्पट –

महाराष्ट्र टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी (Member of Maharashtra Task Force Dr. Shashank Joshi) यांनी ट्वीट करून राज्यातल्या रूग्णवाढीच्या गांभीर्याकडे लक्ष वेधले आहे. पहिल्या लाटेत रुग्णवाढ (First Wave of Corona) डबलिंग होण्यात 12 दिवस लागले होते. तर दुसऱ्या लाटेत (Second Wave of Corona) 20 दिवस लागले. मात्र चिंतेची बाब म्हणजे तिसऱ्या लाटेत फक्त चारच दिवसांत रुग्ण डबलिंग झाले आहेत. यामुळे आतापासूनच काळजी घ्या आणि नियम पाळा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबईमध्ये लॉकडाऊन लागू शकतो का? –

‘राज्यात आणि मुंबईत आम्हाला पुन्हा लॉकडाऊन (Mumbai Lockdown) बघायचा नाही. लॉकडाऊन लोकांवर लादायचा नाही. आम्ही दर दोन चार दिवसांनी कोरोना स्थितीचा आढावा घेतोय. कोरोनाला रोखण्यासाठी निर्बंध कडक करतोय. आधी ज्या समारंभांना मोठ्या प्रमाणात परवानगी दिली होती तिथेही निर्बंध घातले आहेत. कारण आपल्याला रुग्णसंख्या वाढवायची नाही. तसेच रुग्णसंख्ये नियंत्रणात ठेवायची असेल तर, लोकांचीही मदत लागेल, असे मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख (Mumbai’s Guardian Minister Aslam Sheikh) यांनी स्पष्ट केलं.