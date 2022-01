Padma Awards 2022: कोरोना साथीच्या संकटात (Covid-19 Pandemic) कोरोना प्रतिबंधक लसची निर्मिती (Corona Vaccine) करून देशासाठी अमुल्य योगदान दिल्याबद्दल पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे (Serum Institute Of India) संस्थापक सायरस पूनावाला (Cyrus Poonawalla) यांचा केंद्र सरकारकडून गौरव करण्यात आला आहे. सायरस पूनावाला यांना पद्मभूषण पुरस्काराने (Padma Bhushan) गौरवण्यात आले आहे. वडिलांना पद्मभूषण जाहीर झाल्यानंतर अदर पूनावाला (Adar Poonwalla) यांनी भावनिक पोस्ट लिहिली आहे. अदर पूनावाला यांनी वडिलांसोबतचा एक फोटो ट्वीट केला आहे. त्यात अदर पूनावाला हे आईच्या कुशीत दिसत आहेत. अदर पूनावाला यांची ही पोस्ट सध्या चर्चेत आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय क्रांतिकारी, राज्यपालांचे गौरवोद्गार

दरम्यान, केंद्र सरकारने मंगळवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला 128 पद्म पुरस्कारांची (Padma Awards 2022) घोषणा केली. त्यात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे संस्थापक सायरस पूनावाला (Cyrus Poonawalla) यांच्यासह राज्यातील 10 जणांचा समावेश आहे.

वडील सायरस पूनावाला यांना पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर अदर पूनावाला यांनी एक ट्वीट केले आहे. 'मी भारत सरकारचा खूप आभारी आहे. त्यांनी माझे मार्गदर्शक, माझे हिरो, माझे वडील डॉ. सायरस पूनावाला यांच्या कामाची दखल घेतली.', अशा शब्दांत अदर पूनावाला यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. अदर पूनावाला यांना ट्वीटसोबत एक जुना फोटो शेअर केला आहे. त्यात अदर हे त्यांच्या मातोक्षी विलू सायरस पूनावाला (Vilu Cyrus Poonawalla) यांच्या कुशीत दिसत आहेत.

My heartiest congratulations to all the deserving individuals who will receive the Padma awards this year. I thank the government of India for acknowledging my mentor, my hero, my father, Dr. Cyrus Poonawalla. pic.twitter.com/kOv7QtCtA9

