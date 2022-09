Patra Chawl Scam : शिवेसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut) ज्या प्रकऱणात जेलमध्ये आहेत त्या पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात आता वेगळा ट्विस्ट आला आहे. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात (Patra Chawl Scam Case) एका माजी मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख (Former Chief Minister mentioned in ED’s charge sheet) असल्याचे समोर आले आहे. त्यामळे ते मुख्यमंत्री म्हणजे कोण अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. ईडीने (ED) पत्राचाळ घोटाळ्यात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर या प्रकरणात कोणत्या माजी मुख्यमंत्र्याचा हात आहे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.Also Read - Sanjay Raut Judicial Custody: संजय राऊतांचा जेलमधला मुक्काम वाढला, पुन्हा 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात 2006-2007 या काळात एका तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री आणि एक माजी मुख्यमंत्री यांच्यात बैठक झाली होती आणि या बैठकीनंतर गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून राकेश वाधवान यांना पत्राचाळीचा विकास करण्यासाठी आणले होते, असे म्हटले आहे. तसचे या कमात 1 हजार 34 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे ईडीने चार्जशिटमध्ये म्हटले आहे. Also Read - Maharashtra News Highlights : मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचालींना वेग, दिल्ली दौऱ्याआधी फडणवीस-शिंदेंची महत्त्वाची बैठक

या प्रकरणा सर्व घडामोडी घडत होत्या, तेव्हा संजय राऊत यांना त्याची माहिती होती असे देखील या चार्जशीटमध्ये म्हटले आहे. मात्र कोणत्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली, त्यांच्या नावाचा उल्लेख ईडीने आरोपपत्रात केलेला नाही. या आरोपपत्रानंतर संजय राऊत यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण संजय राऊत हे पत्राचाळ घोटाळ्यातील मास्टरमाईंड असल्याचा दावा ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. पत्राचाळ प्रकरणात राकेश वाधवान, सारंग वाधवान आणि प्रवीण राऊत यांनी संगनमताने मनी लाँड्रिंग केली असे ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे. Also Read - "संजय यांचा मला अभिमान!" राऊत कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर उद्धव ठकरेंची प्रतिक्रिया

शरद पवार यांची चौकशी व्हावी- अतुल भातखळकर

One and only one शरद पवार. याप्रकरणी तत्काळ चौकशी व्हावी. pic.twitter.com/JwqdhPVN6E — Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) September 20, 2022

पत्राचाळ प्रकरणात राष्ट्रादवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी आता भाजपकडून करण्यता येत आछहे. भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkar) यांनी एक ट्वीट करून पवारांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. भातकळकर यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये “पत्राचाळीच्या भ्रष्टाचाराचा आवाका पाहाता हे प्रकरण फक्त संजय राऊत यांना झेपणारे आहे असे सुरुवातीपासून वाटत नव्हते. बड्या सत्ताधारी राजकारण्यांचा वरदहस्त असल्याशिवाय हा भ्रष्टाचार अशक्य होता. ED च्या आरोपपत्रात हे नाव आहे. One and only one शरद पवार. याप्रकरणी तत्काळ चौकशी व्हावी” असे म्हटले आहे.