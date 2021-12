मुंबई : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी आज राष्ट्रवादीचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांची भेट घेतली. बैठकीनंतर दोन्ही नेत्यांनी भाजपला घेरण्यासाठी विरोधी एकजुटीवर भर दिला. अलीकडेच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी काँग्रेसने बोलावलेली विरोधी पक्षांची बैठक वगळल्यानंतर ममता बॅनर्जींनी यूपीएच्या (UPA) अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र भारतीय जनता पक्षाला रोखण्यासाठी त्यांनी सर्व प्रादेशिक पक्षांच्या एकजुटीवर भर दिला.Also Read - Breaking News Live Updates: ममता बॅनर्जी-शिवसेना नेत्यांच्या भेटीमागे षडयंत्र? भाजप नेते आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप

ममता बॅनर्जी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यामधील आजच्या बैठकीची गेल्या दोन दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. राष्ट्रीय पातळीवर या भेटीकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. 2024 च्या निवडणुकीत भाजपाविरोधी आघाडीच्या उभय नेत्यांमध्ये चर्चा होणार असल्याचं बोललं जात होतं. अखेर ते खरं ठरल्याचं स्पष्ट झालं आहे. शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी यूपीएच्या भवितव्यविषयी मोठं विधान केलं आहे. शरद पवार यूपीएचे नेतृत्व करणार का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना ममता बॅनर्जी यांनी ‘आता कोणतीही यूपीए नाही’, फॅसिस्ट शक्तींशी लढण्यासाठी वेगळी संघटना निर्माण करावी लागेल, अशी प्रतिक्रिया दिली. Also Read - Mamata Banerjee in mumbai : मुंबई दौऱ्यात ममता बॅनर्जींची शिवसेना नेत्यांसोबत बैठक, उद्या शरद पवारांची भेट घेणार

A firm alternative course should be made as nobody's fighting against ongoing fascism. Sharad Ji is the seniormost leader & I came to discuss our political parties. I agree with whatever Sharad Ji said. There is no UPA: WB CM Mamata Banerjee after meeting NCP Chief Sharad Pawar pic.twitter.com/P2GdlA9JlA

दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही ममता बॅनर्जी यांची भेट घेऊन भाजपला तोंड देण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीवर भर दिला. मंगळवारी शरद पवारांच्या भेटीच्या एक दिवस आधी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनीही शिवसेना नेत्यांचीही भेट घेतली होती. काँग्रेसशिवाय युती होण्याची शक्यता आहे का? या प्रश्नावर पवार पत्रकारांना म्हणाले “आजच्या परिस्थितीत राष्ट्रीय स्तरावर सारख्या विचारांच्या लोकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. 2024 च्या निवडणुकांमध्ये सगळ्यांनी एकत्र येऊन नव्या नेतृत्वासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. यासाठीच त्यांनी आमची भेट घेतली. आमची सकारात्मक चर्चा झाली आहे. एकत्र येण्याऱ्या पक्षांचे स्वागत आहे. कोणालाही हाकलून देण्याचा प्रश्नच येत नाही”.

Pleased to meet Hon'ble CM of West Bengal Smt @MamataOfficial at my Mumbai residence. We Discussed various issues. We agreed upon the need to strengthen the collective efforts and commitment towards safeguarding democratic values and ensuring the betterment of our people. pic.twitter.com/ryrVH2hD6N

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) December 1, 2021