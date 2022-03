Phone Tapping Case: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Bjp Leader Devendra Fadnavis) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. फोन टॅपिंग (Phone Tapping Case) आणि बदली घोटाळा प्रकरणी पोलिसांनी (Mumbai Police) त्यांना नोटीस पाठवली होती. फोन टॅपिंग प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांचे पथक त्यांच्या सागर बंगल्यावर दाखल झाले आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पोलिसांनी नोटीस पाठवत त्यांना बीकेसीमधील सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, गुन्हे शाखेच्या सहपोलीस आयुक्तांनी आपल्याला फोन करून स्वत: घरी येऊन जबाब नोंदवणार असल्याचे त्यांनी म्हटलंय.’, अशी माहिती फडणवीसांनी ट्वीट करत दिली होती. त्यानुसार आता पोलिसांचे एक पथक देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर निवासस्थानी चौकशीसाठी दाखल झाले आहे.Also Read - Mumbai Crime: धावत्या लोकलमध्ये घुसून तरुणीवर ब्लेडने हल्ला, आरोपी सीसीटीव्हीत कैद!

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर निवासस्थानी पोलिस चौकशीसाठी आल्याने त्यांच्या बंगल्याबाहेर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना पोलिसांनी नोटीस पाठवल्यामुळे भाजपचे कार्यकर्ते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. याविरोधात राज्यभरामध्ये भाजपचे कार्यकर्ते आंदोलन करत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आहेत. फडणवीसांच्या सागर बंगल्याबाहेर भाजपा कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली असून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर सागर बंगल्याबाहेर हजर होते. तर, नितेश राणे देखील सागर बंगल्यावर आहेत. अशामध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी बंगल्याबाहेर गर्दी करु नये असे आवाहन भाजप नेत्यांनी केले आहे. Also Read - Sharad Pawar यांच्याविरोधात वक्तव्य करणं पडलं महागात, Nitesh आणि Nilesh Rane यांच्यावर गुन्हा दाखल!

Mumbai Cyber ​​Police will record the statement of former Maharashtra Chief Minister and opposition leader Devendra Fadnavis at his residence today, in the transfer posting case pic.twitter.com/tVxPM3lsJ5

— ANI (@ANI) March 13, 2022