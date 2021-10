मुंबई: आर्यन खान ड्रग्स प्रकरणाला (Aryan Khan Drugs Case)आता राजकीय रंग चढला आहे. अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे (NCB Zonal Offier Sameer Wankhede) यांच्यावर दिवसेंदिवस नवनवीन आणि खळबळजनक आरोप होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Maharashtra Minister Nawab Malik) यांनी बुधवारी आणखी एक गौप्यस्फोट केला आहे. समीर वानखेडे हे मुस्लिम असल्याचा दावा करणारे नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी थेट समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्या निकाहचा एक फोटो शेअर करून खळबळ उडवून दिली आहे. नवाब मलिक यांनी ट्विटरवरुन शेअर केलेला फोटो समीर वानखेडेंचा पहिल्या निकाहचा असून त्यांनी निकाह कधी आणि कुठे केला, याबाबत सविस्तर माहिती देखील दिली आहे.Also Read - ST कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! यंदाची दिवाळी गोड होणार, शासनानं घेतला मोठा निर्णय

नवाब मलिक यांनी केलेल्या नव्या दाव्यानुसार, समीर दाऊद वानखेडे (Sameer Dawood Wankhede) आणि शबाना कुरेशी (Shabana Kureshi) यांचा पहिला निकाह गुरुवारी, 7 डिसेंबर 2008 रोजी रात्री आठ वाजता अंधेरी पश्चिमधील लोखंडवाला कॉम्पलेक्स (Lokandwala Complex Andheri West) येथे झाला होता. याबाबत नवाब मलिक यांनी एक ट्वीट केलं आहे. तसेच मेहर म्हणून 33 हजारांची रक्कम घेण्यात आली होती. समीर यांची थोरली बहीण जास्मिन दाऊद वानखेडेंचे पती अजीज खान यांनी साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी केली होती, असा दावा देखील मलिक यांनी केला आहे.

‘Photo of a Sweet Couple…Sameer Dawood Wankhede and Dr. Shabana Qureshi’ असं म्हणत नवाब मलिक यांनी एक फोटो देखील ट्वीट केला आहे. मलिक यांच्या दाव्यानुसार, फोटोत दिसणारी व्यक्ती समीर दाऊद वानखेडे आणि त्यांची पहिली पत्नी डॉ.शबाना कुरेशी आहेत. इतकंच नाही तर मलिक यांनी दुसऱ्या ट्वीटमध्ये समीर वानखेडे यांचा ‘निकाहनामा’ देखील शेअर केला आहे.

