Platform Ticket Hike : मुंबईकरांची (Mumbaikar) लाईफलाईन म्हणून ओळख असणारी मुंबईची लोकल (Mumbai Local) हे सर्वांच्या प्रवासाचे उत्तम साधन आहे. लोकलमध्ये कामाला जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. अशामध्ये सध्या दिवाळी सण असल्यामुळे खरेदीसाठी मुंबईकर घराबाहेर पडत आहे. बाजारपेठांसोबत मुंबईतील लोकल आणि रेल्वे स्थानकांवर (Railway Station) देखील प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. त्याचसोबत दिवाळीनिमित्त आपल्या गावाकडे जाणारे प्रवासी आणि मुंबईत येणारे प्रवासी यांची संख्या देखील जास्त आहे. त्यामुळे मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. रेल्वे स्थानकांवरील ही वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वे प्रशासनाने (Central Railway) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेने प्लॅटफॉर्म तिकीटाच्या दरामध्ये (Platform Ticket Price Hike) 50 रुपये केले आहे.

मुंबईतील महत्वाच्या रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वे प्रशासनाने प्लॅटफॉर्म तिकिटाच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. ही वाढ मध्य रेल्वे मार्गावरी काही महत्वाच्या स्थानकांसाठी आणि तात्पुरत्या स्वरुपाची असेल, अशी माहिती मध्य रेल्वेकडून देण्यात आली आहे. ट्वीट करुन मध्य रेल्वेने ही माहिती दिली आहे. 22 ऑक्टोबर ते 21 ऑक्टोबर यादरम्यान प्लॅटफॉर्म तिकिटाचे दर 50 रुपये असणार असल्याचे मध्य रेल्वे सांगितले आहे.

Heavy rush due to festivals are observed at the stations.

To curb excessive rush of passengers at CSMT, Dadar, Thane, Kalyan, LTT & Panvel Railway stations the fare of Platform ticket is increased to Rs.50/-frm 22.10 to 31.10.’22 (as a temporary measure) at THESE STATIONS ONLY.

