PM Narendra Modi: 'शार्टकटच्या राजकारणाची विकृती वाढतेय', पीएम मोदींनी विरोधकांवर केला हल्लाबोल

PM Narendra Modi: नागपूरच्या दौऱ्यावर (PM Narendra Modi Nagpur Visit) असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विविध विकास कामांचे लोकार्पण केले. यावेळीत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे तोंडभरुन कौतुक केले आहे. यावेळी त्यानी हे डबल इंजिन सरकार वेगाने काम करत असल्याचे सांगितले. पीएम मोदींच्या हस्ते समृद्धी महामार्ग (Samruddhi Mahamarg) तसंच इतर विकासकामांचं उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी भाषण देताना त्यांनी शिंदे फडणवीस सरकारचे (Shinde-Fadnavis Government) कौतुक करत विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मराठीत आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. विकासकामांचे उद्धाटन करताना आपल्या आनंद होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘महाराष्ट्राला 10 नवे तारे मिळाले आहे. वेगवेगळे प्रकल्प सुरू झाले आहे. आजचे हे आयोजन म्हणजे हे डब्बल इंजिन सरकार महाराष्ट्रामध्ये जलद गतीने कार्य करत आहे. गेल्या आठ वर्षांत दृष्टीकोन बदलला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच महाराष्ट्राच्या विकासाला गती आली. या सरकारमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती येत आहे.’, असे त्यांनी सांगितले. तसंच, ‘आज ज्या योजनांचे लोकार्पण झाले आहे त्यांचे व्हिजन हे वेगवेगळे आहे. एम्सचे महत्व वेगळं आहे, तर समृद्धी महामार्गाचं वेगळं महत्त्व आहे. वंदे भारत, नागपूर मेट्रोचे तसंच आहे. पण हे सगळे एका फुलाच्या गुच्छामध्ये आहे. त्याचा सुगंध हा लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असेही मोदींनी यावेळी सांगितले.

I want to warn you against shortcut politics. Those political leaders adopting shortcuts are the biggest enemies of the country. Those who aim to gain power by making false promises can’t make a govt. I urge them to understand the importance of development: PM Modi at Nagpur pic.twitter.com/uxLFnmvDy8

— ANI (@ANI) December 11, 2022