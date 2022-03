PM Narendra Modi In Pune: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. दौऱ्यादरम्यान मोदींनी (PM Narendra Modi in Pune) महत्त्वाकांक्षी अशा पुणे मेट्रोच्या (Pune Metro Inauguration) गरवारे महाविद्यालयाजवळी (Garware College) मार्गिकेचं उद्घाटन केले. त्याचसोबत मोदींच्या हस्ते पिंपरी ते फुगेवाडी या मेट्रो (Pimpari- Phugewadi Metro) मार्गाचे देखील उद्घाटन करण्यात आले. पुणे मेट्रोच्या उद्घाटनानंतर पंतप्रधानांनी स्वत: गरवारे मेट्रो स्टेशनवरून मेट्रोमध्ये चढत मेट्रोने प्रवास देखील केला. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी देखील संवाद साधला. या दौऱ्या दरम्यान पंतप्रधान पुण्यातील पीएमपीएलच्या 100 ई-बसेस आणि ई-बस डेपोचे लाकार्पण देखील करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एमआयटी महाविद्यालयाच्या मैदानावर जाहीर प्रचारसभा (MIT College Ground Modi Speech) देखील होणार आहे. या सभेला येणाऱ्यांना काळ्या कपड्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.Also Read - Pune Crime: येरवडा कारागृहात पोलिस शिपायाची गोळ्या झाडून आत्महत्या, पुणे पोलिस दलात खळबळ!

Maharashtra | Prime Minister Narendra Modi travels from Garware College Metro station to Anand Nagar Metro station on Pune Metro, interacts with schools students on board the metro train pic.twitter.com/Z0YiiuCUey

— ANI (@ANI) March 6, 2022