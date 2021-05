मुंबई : कोरोना साथीच्या रोगाच्या संकटाचा सामना केलेल्या महाराष्ट्रात लॉकडाऊनचे सकारात्मक परिणाम (Positive effects of lockdown in Maharashtra) दिसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवासांपासून राज्यात आढळणाऱ्या नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या (Number of new corona patients) सातत्त्याने कमी होत आहे. 18 एप्रिल रोजी एका दिवसात 68 हजार नव्या रुग्णांची नोंद झाल्यानंतर महाराष्ट्राने कोरोनावर नियंत्रण (Maharashtra control on Corona) मिळवण्यास यश मिळवले आहे. सोमवारी राज्यातील नव्या कोरोना रुग्णांची संख्या घटून 26 हजार 616 वर आली. Also Read - अरिजीत सिंहच्या आईचं कोरोनामुळं निधन; कोलकातामधील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात आढळणाऱ्या नव्या कोरोनाबाधित (corona) रुग्णांपेक्षा कोरोनातून मुक्त होणाऱ्या रुग्णांची संख्या सातत्त्याने अधिक आहे. सोमवार राज्यात कोरोनातून 48 हजार 211 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. राज्यात आतापर्यंत 48 लाख 74 हजार 582 रुग्ण बरे होऊन दवाखान्यातून घरी पाठविण्यात आले आहेत. राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण आता 90.19 टक्के झाले आहे. राज्यात सध्या 4 लाख 45 हजार 495 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

दरम्यान, गेल्या 24 तासात राज्यात कोरोनामुळे 516 लोकांचा मृत्यू झाला. यासह राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची एकूण संख्या 82 हजार 486 वर पोहोचली आहे. गेल्या 24 तासात एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात 101 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. तर सोलापूमध्ये 56 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तीन महिन्यांपासून राज्यात सातत्याने कोरोना केसेसचे आकडे वाढल्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून ते कमी झाले आहेत. 22 एप्रिलपासून राज्यात लागू केलेल्या संपूर्ण लॉकडाऊनमुळेच हे शक्य झाले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गेल्या चार दिवसांपासून दररोज आढळणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्त्याने 40 हजारांहून कमी आहे.