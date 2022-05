Power Outage in Mumbai: मुंबईसह (Mumbai) उपनगरात अनेक भागात सोमवारी बत्ती गुल (Power Cut) झाली होती. त्यामुळे बहुतांश नागरिकांना मोठ्या मन:स्तापाला सामोरे जावे लागले. तांत्रिक बिघाडामुळे मुंबईतील अनेक भाग अंधारात (Power Outage in Mumbai) हरवला होता. त्यानंतर मुंबईकरांनी (Mumbaikar) त्यांचा संताप ट्विटरच्या (Twitter) माध्यमातून व्यक्त केलाAlso Read - इंतजार करो कलतक! शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केले ट्वीट, मोठा गौप्यस्फोट करण्याच्या तयारीत

मुंबईतील पश्चिमी उपनगरीय परिसरात वीज कपातीच्या (Power Cut) सूचना देण्यात आली आहे. खार, कुर्ला, सांताक्रूझ आणि वांद्रे परिसराचा त्यात समावेश आहे. अचानक सुरू करणार आलेल्या इलेक्ट्रीक लोडशेडिंगमुळे मुंबईकर नाराज झाले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला संताप व्यक्त केला आहे Also Read - Numerology Predictions Today: अंक ज्योतिषनुसार जाणून घ्या, तुमच्यासाठी कसा असेन आजचा दिवस? कोणता रंग आहे शुभ...

Power cut in Mumbai?! What an unusual feeling. And not at all a welcome one@Adani_Elec_Mum @mybmc #Mumbai pic.twitter.com/DsKWWdHXnt

— Vinita Bhatia (@bhatiavinita) May 9, 2022