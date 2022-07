Pune Aircraft Crashed : पुणे जिल्ह्यातील (Pune news) इंदापूर तालुक्यातील (Indapur) कडबनवाडीत सोमवारी सकाळी साडे अकराच्या सुमारात शिकाऊ विमान कोसळलं. या अपघातात शिकाऊ महिला वैमानिक (Women Piolet) जखमी झाली असून विमानाचं मोठं नुकसान झालं आहे. परंत अपघात कशामुळे झाला याबाबत अद्याप समजू शकलेले नाही. मात्र, तांत्रिक बिघाडामुळे हा अपघात झाला असावा,असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.Also Read - Post office Accident Insurance Scheme : 299 रुपये भरा आणि मिळवा 10 लाखांचा विमा... आजच करू शकता अर्ज

बारामतीतील विमानतळावरून उड्डाण केलेले विमान इंदापूर तालुक्यातील कडबनवाडी गावाजवळ कोसळले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच दुर्घटनास्थळी संबंधित विभागाचे अधिकारी पोहोचले आहेत. बारामतीतील कार्व्हर एव्हिएशन मार्फत महिला वैमानिकांना प्रशिक्षण दिले जाते. अपघातग्रस्त विमानाने सोमवारी सकाळी बारामती विमानतळावरून उड्डाण केलं होते. विमान आकाशात घिरट्या घालत असताना ते इंदापूर तालुक्यातील कडबनवाडी येथे पोंद्कुले वस्तीजवळील एका शेतात कोसळले. ही घटना समजतात शेजारील वस्तीतील काही तरुण मदतीसाठी धावून आले. या अपघातात महिला वैमानिक किरकोळ जखमी झाल्याचे समजते.

#WATCH | Maharashtra: A trainee aircraft crashed in a farm in Kadbanwadi village of Indapur taluka in Pune district today around 11.30am. 22-yr-old trainee pilot, Bhavika Rathod injured. Aircraft belongs to Carver Aviation, Baramati. Its staff present at spot. Investigation is on pic.twitter.com/Z895LQAXn2

— ANI (@ANI) July 25, 2022