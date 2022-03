Pune Metro Inauguration : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोसह (Pune Metro) विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले. पंतप्रधान मोदींनी मेट्रोला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर आता मेट्रो पुणेकरांच्या सेवेत सुरू होणार आहे. यावेळी पुणे, चिंचवड मधील विकास कामांच्या उदघाटनला उपस्थिती लावल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले.Also Read - Pune Metro Ticket: प्रतीक्षा संपली! मेट्रो आजपासून पुणेकरांच्या सेवेत, जाणून घ्या तिकीटाचे दर!

दरम्यान, आपल्या भाषणादरम्यान अजित पवारांनी (Ajit Pawar) राज्यपालांवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींसमोबरच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांना त्यांनी शिवाजी महाराजांविषयी केलेल्या वक्तव्यावरून सुनावलं. आपण ज्यांना आदर्श मानता ज्यांनी रयतेचं राज्य तयार केलं त्या छत्रपतींची आणि राष्ट्रमाता जिजाऊंची ही भूमी आहे असं यावेळी पवार म्हणाले. Also Read - PHOTOS: पुणे मेट्रोतून प्रवास करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विद्यार्थ्यांशी मारल्या गप्पा!

तसेच राज्यात अलीकडे बऱ्याच गोष्टी घडत आहेत. सन्माननीय व्यक्तींकडून अनावश्यक वक्तव्य होत आहेत आणि ती महाराष्ट्राला मान्य नाहीत अशी तक्रार उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींकडे (PM Narendra Modi) केली. तसेच आपल्याला महामानावांचा वारसा पुढे न्यायचा आहे. त्यात राजकारण न आणता पुढे जावं लागेल असं देखील पवार यावेळी म्हणाले. Also Read - PM Narendra Modi in Pune: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते पुणे मेट्रोचे उद्घाटन, काँग्रेस-राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी दाखवले काळे झेंडे!

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar felicitates PM Modi at Pune

PM will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects in the city today. pic.twitter.com/gKLXXBuKFo

— ANI (@ANI) March 6, 2022