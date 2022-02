Pune News: भाजपचे नेते किरीट सोमय्या (BJP Leader Kirit Somaiya) यांना शिवसेना (Shiv Sena) कार्यकर्त्यांकडून धक्काबुक्की केल्याची घटना घडली. यावरून मोठी खळबळ उडाली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) परिसरात शनिवारी दुपारी ही घटना घडली. शिवसेना (Shivsena) आणि भाजप (BJP) कार्यकर्ते आमनेसामने आले आहे. किरीट सोमय्या हे पुणे महापालिकेत आले असता त्यावेळी हा वाद झाला. काही शिवसैनिकांनी किरीट सोमय्या यांना धक्काबुक्की केल्याचे समजते.Also Read - Breaking News Live Updates: पुण्यामध्ये अजित पवार आणि उदयनराजे भोसले यांची भेट, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

मिळालेली माहिती अशी की, गेल्या काही दिवसांपासून किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांच्या विरोधात तोफ डागत आहेत. अशातच किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. संजय राऊत आणि त्यांचे मित्र सुजित पाटकर (Sujit Patkar) यांचा 100 कोटींचा कोविड सेंटर घोटाळा (100 crore Covid Center scam) केला, असा धक्कादायक खुलासा सोमय्या यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केला होता. याच रागातून शिवसैनिकांनी किरीट सोमय्या यांना धक्काबुक्की केली. किरीट सोमय्या यांचा ताफा पुणे महापालिकेच्या आवारात येताच अचानक काही शिवसैनिकांनी त्यांना घेराव घातला. त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर शिवसेना आणि भाजप कार्यकर्ते आमने-सामने आल्याने पुणे महानगरपालिकेमध्ये तुफान गोंधळ पाहायला मिळाला. जवळपास 80 ते 100 शिवसैनिक जमा झाले होते. त्यांनी किरीट सोमय्यांविरोधात घोषणाबाजी केली आहे. Also Read - Pune Building Slab Collapses: मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना ठाकरे सरकारने दिला मदतीचा हात

I am attacked by Shivsena Gundas inside the premises of Pune Mahapalika@BJP4India @BJP4Maharashtra

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) February 5, 2022