Pune Organ donation: अवयव दानाचं (Organ donation) महत्त्व संपूर्ण जगाला पटलं आहे. आपल्या अवयव दानाने आपण दुसऱ्याला नवे आयुष्य देवू शकतो, ही भावना समाजात रुजताना दिसत आहे. अशीच एक घटना पुण्यात समोर आली आहे. पुण्यातील (pune news) एका ब्रेनडेड (Brain Dead) महिलेच्या कुटुंबीयांच्या एका निर्णयाने 5 जणांना जीवदान मिळाले आहे. यात दोन भारतीय जवानांचा (Army soldiers) समावेश आहे. आता या पाच जणांमध्ये ही महिला सदैव जिवंत राहणार आहे.

पुण्यातील ही घटना आहे. एका दुर्दैवी घटनेनंतर महिलेला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होतं. पुण्यातीत सदर्न कमांड हॉस्पिटलमध्ये महिलेवर गेल्या काही दिवसांपासून उपचार सुरु होते. मात्र, डॉक्टरांनी तिला ब्रेनडेड घोषित केले. महिलेच्या कुटुंबीयांनी दु:खातून स्वत:ला सावरत तिचे अवयव दान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी तो डॉक्टरांकडे बोलून दाखवला. डॉक्टरांनी महिलेच्या कुटुंबीयांच्या आदर्श निर्णयाचे स्वागत करून पाच जणांना जीवदान दिले. यामध्ये भारतील लष्करातील दोन जवानांचा देखील समावेश आहे.

डॉक्टरांनी संबंधित महिलेल्या ब्रेनडेड घोषित केल्यानंतर कुटुंबीयांनी दुःखांचा डोंगर कोसळला होता. तरी देखील या कुटुंबाने महिलेचे अवयव दान करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. महिलेच्या कुटुंबीयांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतल्यानंतर विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समितीच्या नियमाप्रमाणे व प्रतीक्षा यादीनुसार, यकृत, दोन नेत्रपटल, दोन मूत्रपिंड, हे अवयव गरजू रुग्णापर्यंत पोहोचवण्यात आले. यामध्ये एक मूत्रपिंड आणि यकृत हे डॉ.डी.वाय.पाटील हॉस्पिटलमध्ये तर उर्वरित अवयवांचे प्रत्यारोपण पुण्यातील इतर हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आले. अवयवदात्याच्या नातेवाईकांच्या निर्णयामुळे आणि डॉक्टरांच्या प्रसंगावधामुळे या इतर रुग्णांना नवे जीवन मिळाले आहे.

Organ donation by a young brain-dead woman saves the life of 5 people including 2 serving Army soldiers in Command Hospital Southern Command (CHSC) in Pune: Defence PRO pic.twitter.com/AbeSgQNdLG

