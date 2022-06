Rain in Mumbai: मान्सूनच्या प्रतीक्षा (Monsoon Update) अखेर संपली आहे. गोव्याच्या सीमेवर रेंगाळलेला मान्सून मान्सून सिंधुदुर्गात (Monsoon In Maharashtra) दाखल झाल्याचं हवामान खात्यानं जाहीर केले. शुक्रवारपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात (Sindhudurg) जोरदार पावसाला सुरुवात झाली तर रत्नागिरीतही (Ratnagiri) पावसाच्या सरी बरसल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस होत आहे. मुंबईत देखील रात्री जोरदार पावसाने (Mumbai Rain) हजेरी लावली. त्यानंतर पाहाटेपर्यंत पावसाच्या सरी बसरत आहेत. यामुळे काही ठिकाणी लोकल सेवेवर (Local services) परिणाम झाला आहे. दरम्यान कडाक्याच्या उन्हाचा आणि गर्मीचा सामना करत असलेल्या मुंबईकरांना आज थंड वातावरणाचा (Mumbai Weather Today) अनुभव आला.Also Read - Monsoon Update : मान्सून लवकर येतोय! पुढच्या 24 तासांत मान्सून कोकणात दाखल होणार, हवामान खात्याचा अंदाज

मुंबईत रात्रीपासूनच विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. आज सकाळी देखील काही ठिकाणी हलक्या सरी कोसळत आहेत. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आणि उपनगरांमध्ये पाऊस सुरु आहे. या पावसाचा फटका मुंबईची लाईफलाइन असलेल्या लोकल सेवेला बसला आहे. पावसामुळे मध्यं रेल्वेच्या अनेक गाड्या उशिराने धावत आहेत, तर हार्बर मार्गावरही वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. ट्रान्स हार्बरवरील ठाणे ते वाशी सेवा पूर्णत: ठप्प होती. मात्र तांत्रिक कारणामुळे ही सेवा बंद असल्याचे जाहीर करण्यात आले. Also Read - Monsoon Updates : राज्यात पुढचे 5 दिवस मेघगर्जनेसह पडणार मान्सूनपूर्व पाऊस, हवामान खात्याचा अंदाज!

Intense showers along with thunder lightning was observed over Mumbai Thane and around in last 2,3 hrs. Now the patch of cloud is observed over North of Mumbai, over parts of Palghar

Parts of Raigad and Rtn too…

Mumbai IMD radar obs animated at 12.10 night 11 Jun pic.twitter.com/kKj8609iAH

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 10, 2022