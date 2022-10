Raj Thackeray Latter to Devendra Fadnvis: अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या (Andheri East Assembly by-election) पार्श्वभूमीवर राज्यात वेगाने राजकीय घडामोडी घडत आहेत. या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना (Shiv Sena, Uddhav Thackeray) आणि भाजप (BJP) आमने-सामने येणार आहे. दोन्ही पक्षांनी ही जागा जिंकण्यासाठी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. शिवसेनेकडून दिवंगत आमदार रमेश लटके (Late MLA Ramesh Latke) यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके (Rituja Latke) या निवडणूक लढणार आहेत, तर भाजप मुरजी पटेल (Murji Pate) यांना उमेदवारी देण्याच्या तयारीत आहे. शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंसांठी ही निवडणुक अतिशय महत्त्वाची बनली आहे. तर दुसरीकडे भाजपने देखील शिंदे गटासोबत (Shinde group) मिळून ही जागा जिंकण्याचा दावा केला आहे. अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीत मनसेची भूमिका काय असेल असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. यावर राज ठकारे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत भाजपला भावनिक आवाहन (Raj Thackeray’s emotional appeal to the BJP) केलं आहे.Also Read - Amit Thackeray: आदित्यनंतर आणखी एक ठाकरे लढवणार निवडणूक! अमित ठाकरेंनी दिले संकेत

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहून अंधेरी पूर्वची निवडणूक न लढण्याचे आवाहन केले आहे. राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर हे पत्र पोस्ट करताना कॅप्शनमध्ये "आमदार कै. रमेश लटके ह्यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर अंधेरी (पूर्व) विधानसभा पोट-निवडणुकीबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस ह्यांना नम्र आवाहन आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची धोरणात्मक भूमिका", असे लिहिले आहे.

राज ठाकरे यांनी या पत्रातून फडणवीसांना भावनिक आवाहन करत लिहिले की, ”आमदार कै. रमेश लटके यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर अंधेरी (पूर्व) विधानसभेच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. तिथे त्यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. कै. रमेश लटके चांगले कार्यकर्ते होते. अगदी शाखा प्रमुखापासून त्यांची वाटचाल सुरू झालेली आहे. त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा मी एक साक्षीदार आहे. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी आमदार होण्याने कै. रमेश यांच्या आत्म्याला खरोखर शांती मिळेल. माझी विनंती आहे की भारतीय जनता पक्षानं ती निवडणूक लढवू नये आणि त्यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके आमदार होतील हे पहावं.” असं भावनिक आवाहन राज ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीस यांना केलं आहे.

राज ठाकरे यांनी यावेळी मनसेची भूमिका देखील स्पष्ट केली. त्यांनी लिहिले की, “मी आमच्या पक्षातर्फे अशा परिस्थितीत जेव्हा दिवंगत आमदाराच्या घरच्या व्यक्ती निवडणूक लढवतात. तेव्हा शक्यतो निवडणूक न लढवण्याचं धोरण स्वीकारतो. तसं करण्यानं आपण त्या दिवंगत लोकप्रतिनिधीला श्रध्दांजलीच अर्पण करतो अशी माझी भावना आहे. आपणही तसं करावं असं मला माझं मन सांगतं. असं करणं हे आपल्या महाराष्ट्राच्या महान संस्कृतीशी सुसंगतही आहे. मला आशा आहे आपण माझ्या विनंतीचा स्विकार कराल.”

पत्रावर देवेंद्र फडणवीसांनी दिली प्रतिक्रिया

राज ठाकरेंच्या या पत्रावर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “राज ठाकरे यांनी चांगल्या भावनेने पत्र लिहीले आहे. आम्ही त्यांच्या पत्राचा नक्कीच विचार करू. परंतु भाजपामध्ये मी एकटा निर्णय घेऊ शकत नाही. यासाठी मला पक्षातील सहकाऱ्यांशी, वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करावी लागेल. तसेच बाळासाहेबांची शिवसेनादेखील आमच्यासोबत आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्याशीही मला चर्चा करावी लागेल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.