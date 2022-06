Rajya Sabha Election 2022 : राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी आज निवडणूक होत असून या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये सध्या चुरशीची लक्षत पहायला मिळत आहे. छोटे पक्ष आणि अपक्ष या निवडणुकीत किंगमेकर ठरणार असल्याने त्यांचे मत नेमकं कोणाला मिळणार याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे. अशामध्ये एमआयएमने (AIMIM) महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) बाजूने मतदान करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (mim mp imtiaz jaleel ) यांनी याबाबत ट्वीट करत माहिती आहे.Also Read - Rajya Sabha Election 2022 : राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी आज मतदान, संध्याकाळपर्यंत चित्र स्पष्ट होणार!

एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी महाविकास आघाडीच्या बाजूने मतदान करणार असल्याचे ट्वीटच्या माध्यमातून सांगितले. पण त्यांनी महाविकास आघाडीला मत देताना त्यांनी काही अटी देखील ठेवल्या आहेत. त्यांनी ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, 'भाजपचा पराभव करण्यासाठी आमच्या पक्षाने (AIMIM) महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेसोबत आमचे राजकीय/वैचारिक मतभेद मात्र कायम राहतील.'

To defeat BJP, our party @aimim_national has decided to vote for Maha Vikas Aghadi (MVA) in the Rajya Sabha elections in Maharashtra. Our political/ideological differences however will continue with @ShivSena which is a partner in MVA along with @INCIndia and @Maha_speaks_ncp.

— Imtiaz Jaleel (@imtiaz_jaleel) June 9, 2022