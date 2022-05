RBI Alert: ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्यांना (Online Fraudsters) अनेक लोक बळी पडत आहेत. त्यामुळे अनेक मोठ्या पैशांचे घोटाळे (Big Money Scams) समोर येत आहेत. दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank Of India) संभाव्य फसवणूकीपासून नागरिकांनी सावधान राहण्याचा इशारा (Reserve Bank Warned) दिला आहे. सामान्य नागरिकांना सूचित करताना आरबीआयने म्हटले की बँक कधीही फोन कॉल किंवा ईमेलच्या माध्यमातून ग्राहकांशी संपर्क करत नाही किंवा पैसे मागत नाही. तसेच इतर कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक माहिती सेंट्रल बँकेकडून (Central Bank) मागितली जात नाही.Also Read - Cyber Crime Helpline Number : सायबर क्राइम घडल्यास ताबडतोब डायल करा हा नंबर, परत मिळतील पैसे

आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले की रिझर्व्ह बँक कोणत्याही व्यक्तीचे पैसे/परकीय चलन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा निधी ठेवत नाही किंवा व्यक्तींच्या नावे खाती उघडत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेचा कर्मचारी असल्याचे भासवून तोतयागिरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या फसवणूक किंवा घोटाळ्यांना बळी पडू नये असे आवाहन केले आहे. फसवणूक कशी होते याविषयी सांगताना रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की "फसवणूक करणारे लोक पत्र, ई-मेल, मोबाईल फोन, एसएमएस इत्यादीद्वारे आकर्षक ऑफर पाठवतात. अशा ऑफरवर विश्वास ठेवण्यासाठी, अनेकदा संदेश पाठवले जातात. तसेच हे फेक लेटरहेड किंवा वेबसाइट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया सारख्या सार्वजनिक प्राधिकरणासारखी भासते."

या व्यतिरिक्त प्रस्तावांवर कथितरित्या अशा प्राधिकरणांच्या उच्च अधिकारी/वरिष्ठ अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी केल्या जातात. अधिकार्‍यांची नावे बरोबर असतील पण त्यांच्या सह्या खोट्या असतात. ऑफर दस्तऐवजात रिझर्व्ह बँक/सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कोणत्याही विभागात काम करणार्‍या तथाकथित RBI अधिकाऱ्याचे संपर्क तपशील असू शकतात. RBI जारी केलेल्या निवेदनात तुम्ही ते पाहू शकतात.

An e-mail allegedly sent by RBI claims to offer ₹4 crores 62 lakhs on payment of ₹12,500.#PIBFactCheck

▶️ This e-mail is #Fake.

▶️ @RBI does not send emails asking for personal information

Read here: https://t.co/yALF1xlCBF pic.twitter.com/0OvPKUPAG0

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 16, 2022