मुंबई : कोरोनाचा (Coronavirus) वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारने (Maharashtra Government) देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासावर (domestic and international air travel) बंदी घातली होती. पण आता हळूहळू कोरोनाचा (Covid-19) वेग कमी होत चालला आहे. त्यामुळे सरकारने कोरोनाच्या संबंधित असलेले निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील एक भाग म्हणून विमान प्रवासाला मुभा देण्यात आली आहे. पण विमान प्रवासासाठी RTPCR टेस्ट (RTPCR Test) बंधनकारक आहे. पण आता ज्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे (Corona vaccine) दोन्ही डोस घेतले असतील तर त्यांना देशांतर्गत विमान प्रवासासाठी RTPCR टेस्ट बंधनकारक नसेल, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.

महाराष्ट्रात येणाऱ्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनी जर कोरोना प्रतिबंधक लसींचे दोन्ही डोस घेतले असतील तर त्यांना विमान प्रवासासाठी RTPCR टेस्ट करणे गरजेचे नसेल असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना RTPCR टेस्टचा रिपोर्ट (RTPCR Test Report) दाखवणे बंधनकारक नाही. त्यासाठी फक्त या प्रवाशांना कोविन या पोर्टलवरुन (Covin Portal) दोन्ही लस घेतल्याचे सर्टिफिकेट (Vaccine Certificat) दाखवले तरी चालणार आहे. फक्त विमान प्रवासापूर्वी दुसरा डोस (vaccine second dose ) घेतल्यानंतर किमान 15 दिवस पूर्ण झालेले असले पाहिजे.

यापूर्वी राज्यात विमान प्रवास करुन येणाऱ्या किंवा बाहेर जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी RTPCR चाचणी बंधनकारक करण्यात आली होती. पण आता हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. पण ज्या प्रवाशांनी कोरोनाची लस घेतली नाही त्यांनी प्रवासापूर्वी गेल्या 72 तासांतील RTPCR टेस्टचा रिपोर्ट दाखवणे गरजेचे आहे. यापूर्वी विमान प्रवासापूर्वी RTPCR टेस्टची कालमर्यादा 48 तासांची होती. राज्य सरकारचा हा नियम फक्त देशांतर्गत नाही तर आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणाऱ्यांना देखील लागू होणार आहे.

सरकारने कोरोना लस घेतलेल्यांना मुभा दिली असली तरी सुद्धा त्यांनी प्रवासा दरम्यान सोशल डिस्टन्सिंग (Social distance), मास्कचा वापर (use of mask), सॅनिटायझरचा (use of sanitizer ) वापर या सर्व कोरोनाच्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले असतीव तर विमानप्रवासासाठी RTPCR टेस्टचे टेन्शन घेण्याची गरज नाही.