मुंबई : क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी (Cruise Drugs Party Case) आर्यन खानला (Aryan Khan) अटक करुन वादात सापडलेले एनसीबीचे (NCB) विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) वादात सापडले आहे. एकीकडे त्यांच्यावर आर्यन खानवरील कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी 25 कोटींची लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे समीर वानखेडे हे मुस्लीम आहेत की हिंदू (Hindu- Muslim) यावरुन राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. याचसंदर्भात समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानेश्वर वानखेडे (Dyaneswar Wankhede) यांनी वेगळाच दावा केला असून हा दावा सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) चर्चेचा विषय ठरत आहे. समीर वानखेडे यांच्या वडिलांबरोबरच त्यांच्या पत्नी म्हणजेच अभिनेत्री क्रांती रेडकर (Actress Kranti Redkar)यांनी दाऊद नाव निकाह नाम्यावर कुठून आले हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.Also Read - Aryan Khan Drugs Case : आर्यन खानची आजची रात्रही तुरुंगातच! जामीन याचिकेवर उद्या पुन्हा सुनावणी

Nikahnama is correct. Nikah happened but Sameer legally didn’t change his religion, caste. It was just a formality as my mother-in-law was Muslim&for her happiness, nikah happened. Birth certificate shared by Nawab Malik wrong: Kranti Redkar Wankhede, Sameer Wankhede’s wife (1/2) pic.twitter.com/ExMMeBHCuZ

— ANI (@ANI) October 27, 2021