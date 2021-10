मुंबई: आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan Khan Drugs Case) प्रकरणी चौकशी करणारे एनसीबीचे (NCB) झोलल डायरेक्टर समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांच्या सातत्याने आरोप होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) हे समीर वानखेडे यांच्याबाबत एकापाठोपाठ गौप्यस्फोट करत आहे. अशातच समीर वानखेडे यांची पत्नी आणि मराठमोळी अभिनेत्री क्रांती रेडकर (Kranti Redkar) हिने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहिलं आहे. योग्य तो न्याय मिळावा, अशी मागणी देखील क्रांती रेडकर हिनं केली आहे.Also Read - Cruise Drugs Party Case: नवाब मलिकांविरोधात FIR दाखल केली, आम्ही कायदेशीर कारवाई करू: क्रांती रेडकर

क्रांती रेडकर हिनं सांगितलं की, तिला मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यायची आहे. या त्यासाठी तिनं शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर यांना फोन करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली आहे. पण, अद्याप तिला मुख्यमंत्र्यांनी भेटीची वेळ दिलेली नाही.

I have sought time from Maharashtra CM Uddhav Thackeray in order to meet him. I have not received a response so far, I am waiting for a reply: Kranti Redkar Wankhede, Mumbai NCB Zonal Director Sameer Wankhede’s wife https://t.co/XsJY0Ipwoo

— ANI (@ANI) October 28, 2021