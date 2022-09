Sangli News : मुलं पळवणारी टोळी आल्याचे समजून सांगलीमध्ये चार साधूंना बेदम मारहाण (Sangli Sadhu Beaten) करण्यात आली होती. या घटनेप्रकरणी सांगली पोलिसांनी (Sangli Police) 25 जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. तर याप्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत 7 जणांना अटक केली आहे. याप्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरु आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सरपंचाचा मुलगा आणि माजी सरपंचाचा समावेश आहे.Also Read - Viral Video: शाळेत जाणारं माकड तुम्ही पाहिलंय का? पाहा रोज वर्गात जाऊन बसणाऱ्या माकडाचा मजेदार व्हिडिओ

सांगलीच्या जत तालुक्यातील लवंगा (Lavanga) गावामध्ये ही घटना घडली होती. मुलं पळवणारी चोरांची टोळी आली असल्याचे समजून ग्रामस्थांनी चार साधूंना बेदम मारहाण केली होती. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ही घटना समोर आली होती. मारहाण होऊन देखील साधूंनी याप्रकरणी तक्रार देण्यास नकार दिला. मारहाण करणाऱ्यांना परमेश्वर शिक्षा देईल असे म्हणून साधू त्यांच्या पुढच्या प्रवासासाठी निघून गेले. पण व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओच्या आधारे पोलिसांनी कारवाई केली. पोलिसांनी याप्रकरणी लवंगा गावातील 25 जणांवर गुन्हा दाखल करत सात जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. पोलिस चौकशीत गैरसमजुतीतून मारहाण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

#Hindu sadhu from Mathura who are on a tour of Bharat were beaten brutally at #Sangali of #Maharashtra. Later on story was made that they confused the sadhus with Child lifter (bachcha chor).

This level of hate and false stories spread against Hindu Sadhus by anti Hindu gang. pic.twitter.com/ybhUhdjBXW

— The Tall Indian (@MithilaWaala) September 14, 2022