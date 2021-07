मुंबई : खासगी शाळांमधील मुलांच्या शाळेच्या फीची (School Fees) चिंता सतावत असलेल्या पालकांसांठी दिलासा देणारी महत्त्वाची बातमी आहे. खासगी शाळांच्या (Private schools Fees) फीमध्ये कपात करण्यासाठी शिक्षण विभागाची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. सहयोगी वेबसाइट झी 24 तासने याबाबत वृत्त प्रकाशीत केले आहे.Also Read - Amazon सोबत मिळून कमवा दरमहा 50 ते 60 हजार रुपये, रोज 4 तास करावे लागेल हे काम

झी 24 तास वेबसाईटच्या वृत्तानुसार, खाजगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपातीचा (School Fees Reduction) अध्यादेश काढण्याची शिक्षण विभागाची (Education Department) तयारी सुरू असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडून राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी देखील चर्चाही केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या समोर शाळा बंद असूनही शाळेची भरावी लागणारी फी ही मोठी समस्या आहे. त्यामुळे जर खासगी शाळांच्या फी मध्ये कपात करण्यात येणार असेल तर हा अशा पालकांसाठी मोठा दिलासा (Private schools Fees Relief ) देणारा निर्णय ठरणार आहे. (Great relief to parents of students in private schools! There will be a reduction in school fees)

राज्यात कोरोना विषाणूचा (corona virus) फैलाव वाढल्यानंतर लॉकडाऊन (Lockdown) लागू करण्यात आला होता. या काळातशाळा बंद होत्या. त्यामुळे खाजगी शाळांनी फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याबाबत हा अध्यादेश काढला जाणार असल्याचे कळतं आहे. त्यामुळे फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही हे स्पष्ट होत आहे. मात्र राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शाळा बंद आहेत. त्यामुळे या कालावधीतला फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित आहे.

महाधिवक्तांनी या अध्यादेशाला हिरवा कंदील दिला तर याच आठवड्यात मंत्रीमंडळ बैठकीत अध्यादेश मंजूरीसाठी आणण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न असल्याची माहिती देखील सूत्रांनी दिल्याचे झी 24 तासच्या वृत्तात म्हटले आहे. त्यामुळे या अध्यादेशाला मंजूरी मिळाली तर या संकटाच्या काळात सर्वत्र आर्थिक समस्या असताना खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.