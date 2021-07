मुंबई : खासगी शाळांमधील मुलांच्या शाळेच्या फीची (Private School Fees) चिंता सतावत असलेल्या पालकांसांठी दिलासा देणारी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना दिलासा (Great relief to parents) दिलाय. शालेय शिक्षण विभागाच्या 15 टक्के फी कपातीच्या (School Fees Reduction) आदेशाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet meeting) मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकार लवकरच या संदर्भात अध्यादेश काढणार आहे. सहयोगी वेबसाइट झी 24 तासने याबाबत वृत्त प्रकाशीत केले आहे.Also Read - School Fees Reduction: खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा! शाळांच्या फीमध्ये होणार कपात

राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet meeting) पार पडल्यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. कोरोनामुळे (corona) अडचणीत असलेल्या पालकांना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court of India) फी कपातीबाबतचे आदेश दिले होते. ठाकरे सरकारने (Thackeray government) घेतलेल्या या निर्णयामुळे खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला.