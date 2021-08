मुंबई : राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालल्यामुळे शिक्षण विभागाने शाळा सुरु करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. येत्या 17 ऑगस्टपासून राज्यातील शाळा (School) सुरु करण्याबाबतची घोषणा राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Education Minister Varsha Gaikwad) यांनी केली होती. पण 24 तासांतच सरकारने (Maharashtra Government) या निर्णयाला तूर्त स्थगिती दिली होती. कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शाळा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय मागे घेतला होता. शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर टास्ट फोर्सने (Task Force) आक्षेप घेतला. शाळा सुरु करण्याबाबत एक महत्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत टास्क फोर्सने शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला विरोध केला होता. पण आता राज्य सरकारने शाळा सुरु होण्याबाबत शिक्षण विभागाने जो निर्णय घेतला होता त्या जीआरलाच (Education Department GR) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या भीतीमुळे चिंतेत आलेल्या विद्यार्थी आणि पालक यांना दिलासा मिळाला आहे.Also Read - School-College Reopening Update: राज्यातील शाळा-कॉलेजेस सुरु करण्याच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती, आरोग्यमंत्री राजेश टोपेची माहिती

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये (Cabinet Meeting) शाळा सुरु करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला होता. शाळा सुरु झाल्यानंतर कोरोना रुग्णांची (Corona Patient) संख्या वाढू शकते अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र शिक्षण विभाग (Education Department) शाळा सुरु करण्याबाबत ठाम होते. शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये 80 टक्के पालकांनी शाळा सुरु करण्याकडे कल दिला. त्याच्या आधारावर शिक्षण विभागने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण बुधवारी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) यांनी शाळा-कॉलेज (School-college) सुरु करण्याबाबतच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देत अंतिम निर्णय टास्क फोर्ससोबत (Task Force) चर्चा करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) घेतील, असे सांगितले होते. आज टास्क फोर्सची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राज्य सरकारनेच शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरु होणार नाहीत.

राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Chief Secretary of State Sitaram Kunte) यांनी याबाबत सांगितले की, '17 ऑगस्टपासून शाळा सुरु करण्याबाबत शिक्षण विभागाने जे आदेश काढले होते त्यात कशा पद्धतीने सुधारणा करता येतील यावरही तातडीने निर्णय घेतला जाईल. पण लगेच शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेता येणार नाही.' तसंच, ज्या शहर आणि जिल्ह्यात सलग तीन आठवडे एकही नवीन रुग्ण आढळला नाही. ते शहर आणि जिल्हा शाळा सुरु करण्यासाठी पात्र धरावेत अशी चर्चा टास्क फोर्सच्या बैठकीमध्ये झाली.', असे देखील कुंटे यांनी सांगितले.