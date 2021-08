मुंबई : शाळा सुरू होण्याच्या प्रतिक्षेत (Shala Kadhi Suru Honar) असलेल्या पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. राज्यातील शाळा 17 ऑगस्टपासून सुरू (School Statrt From 17 August) होणार आहे. राज्य सरकारकडून यासंदर्भातील परिपत्रक देखील जारी करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सच्या विरोधानंतरही शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू करण्याची नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. सहयोगी न्यूज वेबसाइट झी 24 तासने या संदर्भातील वृत्त प्रकाशित केले आहे.Also Read - Shala kadhi Suru Honar: पहिली ते सातवीची शाळा 17 ऑगस्टपासून सुरू होणार, पण...

कोरोनामुळं राज्यभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्यातील शाली देखील बंद होत्या. आता दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव देखील कमी झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळा कधी सुरू होणार असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर शाळा सुरू होण्याचा प्रतिक्षेत असलेल्या पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या राज्यातील शाळा 17 ऑगस्टपासून सुरू होणार असून ग्रामीण भागातील 5वी ते 7वीचे वर्ग सुरु करण्यास शिक्षण विभागाने परवानगी दिली आहे. तर शहरी भागातील 8 वी ते 12 वीचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान मुंबई आणि ठाणे शहरातील शाळा सुरू करण्याबाबतचे आधिकार हे स्थानिक महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. (Shala Kadhi Suru Honar School Statrt From 17 August Circular issued to start schools in maharashtra from 17 August The decision of government even after warning of covid19 task force) Also Read - Breaking News Live Updates: मोठी बातमी! 15 ऑगस्टपासून लोकल प्रवास सुरू होणार, दोन्ही डोस घेऊन 14 दिवस झालेल्यांना प्रवास करता येणार