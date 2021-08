मुंबई: राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona in Maharashtra) ओसरल्यामुळे शिक्षण विभागानं शाळा सुरु करण्याबाबत गेल्या आठवड्यात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. येत्या 17 ऑगस्टपासून राज्यातील शाळा (School) सुरु करण्याबाबतची घोषणा देखील शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Education Minister Varsha Gaikwad) यांनी केली होती. पण अवघ्या 24 तासांतच सरकारनं (Maharashtra Government) आपला निर्णय मागे घेतला. कोरोनाच्या संभाव्य तिसरी लाटेच्या (Third Wave of Corona) भीतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आता टास्क फोर्सनं (Task Force) मोठा इशारा दिला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत शाळा सुरु व्हायला नको, असं देखील टास्क फोर्सनं राज्य सरकारला सूचित केलं आहे.Also Read - पांड्या ब्रदर्सच्या आलिशानन बंगल्याचे Inside Photos, किंमत ऐकून तुम्ही व्हाल थक्क

राज्यात लॉकडाऊनचा (Lockdown in Maharashtra) निर्णय हा ऑक्सिजनच्या निकषांवर आधारित असल्याचं टास्क फोर्सनं म्हटलं आहे. टास्क फोर्सनं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (MNS) पत्रावर उत्तर देताना ही प्रतिक्रिया दिली आहे. शाळा सुरु करण्यासाठी वर्गातील मुलांचे दोन गट करुन आठवड्यातून दोन दिवस शाळा सुरु करता येईल का, असा सवाल मनसेनं केला होता.

शाळा सप्टेंबर अखेरपर्यंत सुरु करु नयेत…

राज्य सरकारनं कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा (Third Wave of Corona) धोका पाहता शाळा सप्टेंबर अखेरपर्यंत सुरु करु नयेत, अशा सूचना टास्क फोर्सनं (Task Force) केल्या. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं घातलेल्या विविध निर्बंधांबाबत मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे (Sandip Deshmukh) यांनी काही प्रश्न उपस्थित करत टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. संजय ओक (Dr.Sanjay Oak) यांना पत्र पाठवलं होतं. ज्यावर डॉ. ओक यांनी लेखी स्वरुपात उत्तर देऊन महत्त्वपूर्ण बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.

दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये (Cabinet Meeting) शाळा सुरु करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला होता. शाळा सुरु झाल्यानंतर कोरोना रुग्णांची (Corona Patient) संख्या वाढू शकते अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र शिक्षण विभाग (Education Department) शाळा सुरु करण्याबाबत ठाम होते. शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये 80 टक्के पालकांनी शाळा सुरु करण्याकडे कल दिला. त्याच्या आधारावर शिक्षण विभागने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता.

पण बुधवारी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) यांनी शाळा-कॉलेज (School-college) सुरु करण्याबाबतच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देत अंतिम निर्णय टास्क फोर्ससोबत (Task Force) चर्चा करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) घेतील, असे सांगितले होते. आज टास्क फोर्सची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर राज्य सरकारनेच शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरु होणार नाहीत.