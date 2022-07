Sharad Pawar IT Notice: राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांना प्राप्तीकर विभागाने नोटीस बजावली आहे. शरद पवार यांना निवडणूक शपथपत्राबाबत ही नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना शरद पवार यांनी लव्ह लेटर (Love Letter) मिळाल्याचे म्हटले आहे.Also Read - Shivsena MP Sanjay Raut ED Summons: संजय राऊत हाजीर हो ! आज ईडीसमोर हजर राहणार, जाणून घ्या काय आहे पत्राचाळ प्रकरण?

राज्यात भाजपने शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे गटासोबत सरकार स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली आहे. राज्यात नवे सरकार येताच महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना ईडीने समन्स बजावला होता. मुंबईतील गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगर येथील कथित पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणी खासदार राऊत यांनी चौकशीचे समन्स बजावण्यात आला होता. खासदार राऊत आज ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. अशातच शरद पवार यांना प्राप्तीकर विभागाने नोटीस पाठवली आहे. यावरून शरद पवार यांनी राज्यातील नवे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे. लव्ह लेटर आले असल्याची प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी प्राप्तीकर विभागाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर दिली आहे. Also Read - CM Eknath Shinde Oath Ceremony : एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ!

After the change in Maharashtra Govt. @PawarSpeaks gets Income Tax notice for election affidavits of 2004/2009/2014&2020. Is it purely coincidental or something else. @NCPspeaks @PTI_News @ANI

