Shinde Group Election Symbol: उद्धव ठाकरे गटानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला देखील निवडणुक चिन्ह मिळालं आहे. निवडणुका आयोगाने शिंदे गटला ढाल-तलवार हे चिन्ह (Eknath Shinde Party Symbol) दिलं आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये शिंदे गट (Eknath Shinde Group) म्हणजेच 'बाळासाहेबांची शिवसेना' हात ढाल-तलवार (Eknath Shinde Political Signs) घेऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे.

शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना आता निवडणूक आयोगाने चिन्ह दिले आहेत. त्यामुळे आता भविष्यात उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाची लढाई ही मशाल विरुद्ध ढाल तलवार अशी रंगताना दिसणार आहे. निवडणूक आयोगाने सोमवारी रात्री शिंदे गटाला (Shinde Gat Symbol) बाळासाहेबांची शिवसेना हे नावं मंजूर केलं होतं. त्यानंतर आज आयोगाने शिंदे गटाला ढाल तलवार हे चिन्ह दिलं आहे.

Election Commission of India allots the 'Two Swords & Shield symbol' to Eknath Shinde faction of Shiv Sena; they were allotted the name 'Balasahebanchi ShivSena' yesterday. pic.twitter.com/2Xi2C5TS4T

— ANI (@ANI) October 11, 2022