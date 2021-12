शिर्डी : देशात कोरोनाच्या ‘ओमायक्रॉन’ (Omicron) प्रकाराची रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. देशातील ओमायक्रॉन बाधितांची संख्या 450 च्या जवळ पोहोचली आहे. ओमायक्रॉनचा धोका पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारे सतर्क झाली आहेत. नाईट कर्फ्यूसह (Night Curfew) सर्व प्रकारचे निर्बंध राज्य सरकारांकडून जाहीर केले जात आहेत. महाराष्ट्रातही कोरोनाचे प्रमाण वाढत असताना रात्री कर्फ्यूसह अनेक निर्बंध (New Restrictions) लागू करण्यात आले आहेत.Also Read - India Omicron Update: चिंताजनक! देशात ओमिक्रॉनबाधितांची संख्या 325 वर, महाराष्ट्रात सर्वाधित 88 रुग्ण

या सगळ्यात शिर्डीतील साईबाबा समाधी मंदिरासाठी (Shirdi Sai Baba Temple) नवा आदेश जारी करण्यात आला आहे. शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थानने जारी केलेल्या आदेशानुसार राज्यात रात्री 9 ते सकाळी 6 या वेळेत संचारबंदी (Night Curfew) लागू असल्याने साई साईबाबा मंदिर रात्रीच्या वेळी भाविकांसाठी बंद राहणार आहे. सकाळ आणि रात्रीची नियमित आरतीही भाविकांसाठी बंद (Shirdi temple time) राहणार आहे.

Maharashtra | Due to the State imposed night curfew from 9pm-6am, Sai Baba Temple will be closed for devotees during the night hours. The regular early morning and night 'aartis' will also be closed for devotees: Shri Sai Baba Sansthan, Shirdi pic.twitter.com/rPx0ZFX26M

