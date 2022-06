Shiv Sena leader Eknath Shinde Not Reachable: महाराष्ट्रात विधानपरिषद निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेत (Shiv Sena) फुट पडण्याची शक्यता आहे. एकीकडे पक्षाचे वरिष्ठ नेते पराभवाच्या कारणांवर विचारमंथन करत आहेत, तर काही नेते ‘नॉट रिचेबल’ आहेत. पक्षाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे सोमवारी सायंकाळपासून संपर्कात नाहीत. शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे 17 आमदार (Eknath Shinde Not Reachable with 17 MLAs) देखील असल्याची माहिती आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकनाथ शिंदे गुजरातच्या सुरत (Surat, Gujarat) शहरातील द ग्रँड भगवती हॉटेलमध्ये थांबलेले आहेत.Also Read - Al-Qaeda Threat Letter: पैगंबरवरील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर अल-कायदाची आत्मघाती हल्ल्याची धमकी; दिल्ली, मुंबईसह यूपी आणि गुजरातला इशारा

शिंदेसह शिवसेनेचे 17 आमदार भाजपच्या संपर्कात

माध्यमांमधील काही रिपोर्टनुसार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह 17 आमदार सूरतमधील एका हॉटेलमध्ये थांबले आहेत. गुजरात भजपचे प्रदेशाध्यक्ष सी आर पाटील यांच्या ते संपर्कात असल्याचे बोलले जात आहे. पाटील यांच्याशी चर्चेनंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेले सर्व आमदार येथे हॉटेलमध्ये थांबले असून या हॉटेलबाहेर गुजरात पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या मतभेदांमुळे ते थेट भाजपच्या संपर्कात आले असल्याचे बोलले जात आहे. Also Read - Wall Collapse in Morbi: कारखाण्याची भिंत कोसळून 12 मजुरांचा मृत्यू, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले दु:ख

शिवसेनेचे कोणते आमदार नॉट रिचेबल?

एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, चंद्रकांत पाटील (अपक्ष),संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, राजन साळवी, योगेश कदम, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेंद्र दळवी, भरत गोगावले, महेंद्र थोरवे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाठ, रमेश बोरनारे, विश्वनाथ भोईर यांच्यासह आणखी काही आमदार संपर्कात नसल्याचे बोलले जात आहे. Also Read - IPL 2022: आयपीएल चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता मैदानात जाऊन पाहता येणार सामने

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची डोकेदुखी वाढली

दरम्यान एकनाथ शिंदेंमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची डोकेदुखी वाढली आहे. निवडणूक निकालानंतर मध्यरात्री वर्षा निवसस्थानावर शिवसेना नेत्यांची बैठक पार पडली. यावेळी काही आमदारांची आणि नेत्यांची बैठक झाली. परंतु त्या बैठकीला एकनाथ शिंदे हजर नव्हते. विधानपरिषद निवडणुकीत मतं कमी झाल्याने उद्धव ठाकरे चांगलेच संतापले आहेत. त्यांनी आज तातडीने आमदारांची बैठक बोलवली आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात मतभेद असल्याच्या बातम्या यापूर्वीच माध्यमांतून समोर आल्या होत्या.

उद्धव ठाकरेंनी बैठक बोलावली

राज्यात निर्माण झालेली राजकीय परिस्थिती पाहता उद्धव ठाकरे यांनी तातडीची बैठक बोलावली आहे. सोमवारी रात्रीपासून जोरदार हालचालींना सुरुवात झाली आहे. सोमवारी रात्री महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. या निवडणुकांमध्ये विरोधी भाजपने काँग्रेसचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे यांचा पराभव करून आपला ‘अतिरिक्त’ उमेदवार एमएलसी म्हणून निवडून आणण्यात यश मिळवले. याआधीही भाजपने ‘राजकीय चमत्कारा’ची प्रचिती दाखवली होती आणि तेच पुन्हा झाले. कमी संख्याबळ असूनही भाजपचे सर्व पाच उमेदवार निवडून आले, तर महाविकास आघाडीला फक्त पाच जागा मिळाल्या. दहाव्या जागेसाठी काँग्रेसचे भाई जगताप आणि भाजपचे प्रसाद लाड यांच्यात मुख्य लढत होती. ते दोघेही विजयी झाले आणि काँग्रेसेच प्रमुख उमेदवार चंद्रकांत हाडोरे यांचा पराभव झाला.

ठाकरे कुटुंबावर नाराज असल्याच्या चर्चा

एकनाथ शिंदे यांची आजवर शिवसेनेच्या सर्वात वरिष्ठ नेत्यांमध्ये गणना होते. शिवसेनेत ते अत्यंत प्रभावशाली मानले जातात. काही काळ ते ठाकरे कुटुंबावर नाराज होते. त्यांच्या नाराजीच्या बातम्याही अनेकवेळा समोर आल्या पण प्रत्येक वेळी शिंदेनीच त्या फेटाळून लावल्या. ते स्वत: मुख्यमंत्री होण्याची आकांक्षा बाळगून असल्याचं बोललं जात होतं. याशिवाय उद्धव ठाकरेंच्या हस्तक्षेपालाही त्यांनी आक्षेप घेतला होता. ते त्यांना त्यांच्या कामात कुणाचीही ढवळाढवळ नको होती.