Shiv Sena leader Sanjay Raut in ED custody : आताची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांना ईडीने अटक केली आहे. तब्बल 9 तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने राऊत यांना ताब्यात घेतले आहे. अटकेनतंर राऊत यांना ईडी कार्यालयात नेण्यात येणार आहे. तिथे अटकेची पुढील कारवाई होणार असल्याची शक्यता आहे. दरम्यान रविवारी सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास संजय राऊतांच्या घरी ईडीने छापा मारला होता.

पत्रा चाळ जमीन घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांना ईडीने ताब्यात घेतले आहे. हे प्रकरण मनी लाँड्रिंगचे आहे. आज सकाळीच ईडी संजय राऊत यांच्या घरी पोहोचली होती. या प्रकरणी संजय राऊत यांना 20 जुलै रोजी ईडीने समन्स बजावले होते, मात्र राष्ट्रपती निवडणुकीतील व्यस्ततेमुळे ते एजन्सीसमोर हजर झाले नाहीत. त्यांच्या वकिलांमार्फत त्यांनी 7 ऑगस्टपर्यंत मुदत मागितली होती. ईडीने ही विनंती फेटाळून 27 जुलै रोजी पुन्हा समन्स बजावले होते. यावेळीही संजय राऊत पोहोचले नाही. त्यानंतर आज ईडीचे पथक संजय राऊत यांच्या घरी पोहोचले आणि त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Mumbai: Visuals from the premises of ED office where ED officials arrive with detained Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/HS5kDDSVRr

