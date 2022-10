Uddhav Thackerays News: शिवसेनेत उफाळून आलेल्या बंडाळीनंतर ठाकरे गट आणि शिंदे गट (Thackeray Gut Vs Shinde Gut) असे दोन गट पडले आहेत. त्यात अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी (Andheri By Poll) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Union Election Commission) शिवसेना (Shiv Sena) हे नाव आणि पक्षाचं चिन्ह धनुष्यबाण (Dhanushyaban) गोठवलं होते. त्यानंतर ठाकरे गटाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष ((Shiv Sena Udhav Balasaheb Thackeray Party)) असे नाव तर मशाल हे चिन्ह दिले आहे. मात्र, मशाल या चिन्हावर समता पक्षाने दावा केला होता. समता पक्षाने थेट दिल्ली हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. आता दिल्ली हायकोर्टाने उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला मोठा दिलासा दिला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने समता पक्षाची याचिका फेटाळली आहे.Also Read - Urfi Javed On Jaya Bachchan: उर्फी जावेदचं जया बच्चन यांच्याबद्दल मोठं वक्तव्य, म्हणाली... लोकांचा आदर करा तरंच...

समता पक्षाच्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात बुधवारी सुनावणी झाली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला दिलेले मशाल चिन्हावर दावा करणारी समता पक्षाची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली. तसेच ठाकरे गटाला दिलेले निवडणूक चिन्ह रद्द करण्याची मागणी देखील फेटाळली. समता पक्ष मशाल चिन्हावर करत असलेला दावा अयोग्य असल्याचे देखील हायकोर्याने यावेळी स्पष्ट केलं. त्यामुळे मशाल हे चिन्ह आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे राहणार असल्याचे निश्चित झालं आहे.

न्यायमूर्ती संजीव नरूला यांनी सांगितले, की समता पक्ष विचाराधीन मशाल चिन्हावर दावा करण्यास असमर्थ ठरला. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मशाल चिन्हावर समता पक्षाने आक्षेप घेतला होता. मशाल चिन्ह आमच्या पक्षाचे असल्याचा दावा देखील समता पक्षाने केला होता. परंतु समता पक्षाची मान्यता 2004 मध्येच रद्द करण्यात आली होती.