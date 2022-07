Shivsena MP Sanjay Raut ED Summons: शिवसेना खासदार संजय राऊत (Shiv Sena MP Sanjay Raut) हे आज (1 जुलै) अमंलबजावणी संचनालयाने म्हणजे ED समोर चौकशीसाठी हजर राहणार आहे. खासदार राऊत यांची दुपारी 12 वाजता चौकशी सुरू होणार आहे. मी ईडीच्या समन्सचा आदर करतो आणि तपास यंत्रणांना सहकार्य करणं माझं कर्तव्य आहे, कुणीही ईडी ऑफिसबाहेर जमा होऊ नये, असे खासदार राऊत यांनी शिवसेना कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे. काळजी करू नका, असे देखील खासदार राऊत यांनी म्हटले आहे.Also Read - Mumbai Monsoon Updates : मुंबईसह परिसरात पावसाची जोरदार हजेरी; पुढील 24 तासांत मुसळधार पावसाची शक्यता, अलर्ट जारी

ED ने खासदार संजय राऊत यांना मुंबईतील गोरेगाव येथील 1038 कोटी रुपयांच्या कथित पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणी (Patra Chawl Scam Case) समन्स बजावले होते. ED ने संजय राऊत यांची एकूण 11 कोटी 15 लाख 56573 रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. प्रवीण राऊत यांच्या जमिनी, संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांचा दादर येथील फ्लॅट आणि वर्षा राऊत,स्वप्ना पाटकर यांच्या अलिबाग येथील जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. दरम्यान, ED ने 2 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रवीण राऊत यांना अटक केली होती. ते गुरुआशिष बांधकाम कंपनीचे माजी संचालक आहेत. तसेच ते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय आहे. 1 फेब्रुवाराला ईडीने सात ठिकाणी झडती घेतल्यानंतर 2 फेब्रुवारीला ED ने प्रवीण राऊत यांना अटक केलं होतं. आता खासदार संजय राऊत यांचा या प्रकरणी काय संबंध? याबाबत त्यांची चौकशी होणार आहे.

I will be appearing bfore the ED tody at 12 noon. I respect the Summons issued to me and it’s my duty to co-operate with the Investigation agencies

I appeal Shivsena workers not to gather at the ED office

Don’t worry !@PawarSpeaks @OfficeofUT @MamataOfficial @RahulGandhi pic.twitter.com/Vn6SeedAoU

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 1, 2022