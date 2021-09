मुंबई: मुंबईच्या साकीनाका (Sakinaka) परिसरात दिल्लीच्या निर्भया (Delhi Nirbhaya) प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाल्याची घटना घडली. महिलेवर एका टेम्पोत बलात्कार (Sakinaka Rape Case) करण्यात आला. बलात्कारानंतर नराधमानं महिलेच्या गुप्तांगामध्ये लोखंडी सळई घातली. (Maharashtra Crime) गंभीर जखमी झालेल्या पीडितेचा शनिवारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना ताजी असताना अशाच एका घटनेनं मुंबई (Mumbai Crime) पुन्हा हादरली आहे.Also Read - Sakinaka Rape Case: साकीनाका बलात्कार प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवून पीडितेला न्याय मिळवून देणार: मुख्यमंत्री

जावयानं सासूच्या गुप्तांगात बांबू घालून (Son In Law Killed Mother In Law) तिची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 3 वर्षाची शिक्षा भोगून तुरुंगाबाहेर आलेल्या जावयानं हे घृणास्पद कृत्य केलं आहे. Also Read - Sakinaka Rape Case: साकीनाका बलात्कार प्रकरणातील पीडितेचा उपचारादरम्यान मृत्यू

‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, आरोपी जावयानं आधी सासूच्या डोक्यात फरशी टाकून तिच्यावर हल्ला केला. नंतर त्यांनं चाकूनं देखील अनेक वार केले. एवढं करून देखील नराधम थांबला नाही. आरोपीनं सासूच्या गुप्तांगात बांबू घालून आतील आतडे बाहेर काढले. (Man Inserted Bamboo In Mother In Laws Private Part) यात महिलेचा जागेवरच मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. Also Read - Sakinaka Rape: साकीनाका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल: गृहमंत्री

पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, पीडित महिला तिच्या मुलीसोबत मुंबईतील विले पार्ले (Vile Parle mumbai) भागात राहात होती. जावई तुरुगांत गेल्यानंतर महिलेनं मुलीचं दुसरं लग्न लावून दिलं होतं. मुलीला एक मुलगा झाला. आरोपी तुरुंगातून सुटून सासूच्या घरी पोहोचला. आपण तुरुंगात जातच पत्नीनं दुसरं लग्न केलं. एवढंच नाही तर तिला बाळही झाल्याचं पाहून आरोपी संतापला. त्यानं पत्नीला दुसरा पती सोडण्यास सांगितलं. परंतु ती ऐकायला तयार झाली नाही. त्यानंतर आरोपी निघून गेला.

दुसऱ्या दिवशी आरोपी पुन्हा सासरवाडीला पत्नीला घ्यायला आला. त्याला पत्नी आणि मुलगा दिसला नाही. माझी पत्नी कुठे आहे? असं त्यानं सासूला विचारलं. मात्र, तिनं काहीही उत्तर दिलं नाही. यामुळे नाराज झालेल्या जावयानं सासूवर हल्ला केला. तिच्या डोक्यात फरशी टाकली. तिच्यावर चाकूने सपासप वार केले. इतकंच नाही तर तिच्या गुप्तांगात बांबू घालून तिची निर्घृण हत्या केली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू केला आहे.