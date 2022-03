SSC Board Exam 2022: बारावी परीक्षेत (HSC) रसायन शास्त्राचा पेपर फुटल्याची घटना ताजी असतानाच आता दहावी परीक्षेच्या हॉलतिकीटसाठी (SSC Exam Hall Ticket) विद्यार्थ्याकडे 30 हजार रुपयांची मागणी केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी औरंगाबादमधील (Aurangabad Crime) एका संस्था चालकाला अटक (Institutionalist Arrested) केली आहे. आजपासून इयत्ता 10वीची परीक्षा सुरु झाली आहे. मात्र परीक्षेआधी घडलेल्या या प्रकारामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. विद्यार्थ्याची अडवणूक करून लाच मागणाऱ्या या संस्थाचालकाविरुद्ध सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.Also Read - HSC-SSC Exam Tips: परीक्षेच्या काळात मेंटल हेल्थवर सुद्धा लक्ष द्या, या टिप्स फॉलो केल्यास ठरतील फायदेशीर!

कोरोना महामारीमुळे (coronavirus) उद्भवलेल्या परिस्थितीनंतर तब्बल दोन वर्षांनी दहावीची ऑफलाईन परीक्षा सुरु झाली आहे. ही परीक्षा सुरळीत पार पडेल असे वाटत असतानाच औरंगाबादमध्ये शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. कलावतीदेवी चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष एस.पी. जवळकर यांनी एका विद्यार्थ्याकडे हॉलतिकीट आणि परीक्षेत मदत करण्यासाठी 30 हजार रुपयांची मागणी केली आहे. दरम्यान यातील 10 हजार रुपये स्वीकारताना पोलिसांनी त्यांना रंगेहात अटक केली आहे. यामध्ये शाळेतील लिपिक सविता खामगावकर देखील सहभागी असून त्यांच्याविरोधात देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. Also Read - HSC Exam Update: 12वी परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल, 5 आणि 7 मार्चला होणारा पेपर पुढे ढकलला!

16 लाख 39 हजार 172 विद्यार्थी देणार परीक्षा

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे ( Maharashtra state board of secondary and higher secondary education) घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता 10 वीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात झाली आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर दोन वर्षांनी दहावीची परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने होत आहे. या परीक्षेसाठी 16 लाख 39 हजार 172 विद्यार्थी बसलेले आहेत. यावर्षी विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी वेळ वाढवून देण्यात आला आहे. दहावीच्या लेखी परीक्षेत 70 ते 100 गुणांच्या पेपरसाठी 30 मिनिटे तर 40 ते 60 गुणांच्या पेपरसाठी 15 मिनिटं वेळ वाढवून देण्यात आला आहे. या परीक्षेसाठी 22 हजार 911 शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला आहे. Also Read - HSC Exam Hall Ticket 2022 : बारावीच्या परीक्षेचे हॉल तिकीट डाऊनलोड करताय? ; मग फॉलो करा या स्टेप

राज्यातील एकूण 21 हजार 284 परीक्षा केंद्रावर ही परीक्षा होत आहे. परीक्षा सुरळीत पार पडावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच कुठलाही गैरप्रकार टाळण्यासाठी विविध पथकं देखील तयार करण्यात आली आहेत.