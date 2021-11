मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education ) 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या लेखी परीक्षेसाठी (SSC Exam 2022) अर्ज आजपासून उपलब्ध होणार आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना आजपासून आपले ऑनलाईन अर्ज भरता येणार आहेत. नियमित विद्यार्थ्यांना शाळेमार्फत 18 नोव्हेंबर ते 9 डिसेंबर दरम्यान अर्ज भरता येणार आहे. तर पुनर्परीक्षार्थी, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना 10 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर दरम्यान ऑनलाइन पद्धतीने (Online) अर्ज भरता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरता येणार आहे. राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. अशोक भोसले (Secretary of State Board Dr. Ashok Bhosale) यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.Also Read - Beed Rape Case: बीड हादरले! अल्पवयीन मुलीवर 400 जणांनी केला बलात्कार, आरोपीत पोलिसाचाही समावेश

राज्य मंडळाने प्रसिद्धीपत्रकामध्ये असे म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना विलंब शुल्कासह 20 ते 28 डिसेंबर या कालावधीमध्ये अर्ज भरता येणार आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा अर्ज भरून घेतल्यानंतर त्यांना कॉलेज लॉगिनवर प्रीलिस्ट (Pre List) उपलब्ध करून दिलेली असेल. शाळांनी त्याची प्रत मुद्रित करून विद्यार्थ्यांनी अर्जात भरलेली माहिती, नोंदवहीतीली माहिती पडताळून विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी. शाळांनी शुल्क भरल्याच्या चलनासह प्रीलिस्ट 4 जानेवारी 2021 रोजी विभागीय मंडळात जमा करायची असल्याचे राज्य मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

शाळांना चलन डाऊनलोड करून बँकेत (Bank) शुल्क भरण्यासाठी 18 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. तसंच, सरल प्रणालीद्वारे नियमित विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज भरण्यात येतील. त्यासाठी विद्यार्थ्यांची सरल प्रणालीमध्ये नोंद असणे गरजेचे आहे. 2022 मधील परीक्षेसाठी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2020, 2021 आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2021 मध्ये सर्व विषय घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत अर्ज भरून परीक्षा देता येणार असल्याचे राज्य मंडळाने स्पष्ट केले आहे.