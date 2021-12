मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education ) 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या लेखी परीक्षेचे (SSC Exam 2022) वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. दहावीची बोर्डाची परीक्षा 15 मार्च ते 18 एप्रिल दरम्यान होणार आहे. दहावीची परीक्षा नियमित मूल्यमापन पद्धतीने ऑफलाईनच होणार असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मागच्या आठवड्यात जाहीर केले होते. त्यानंतर आता दहावीच्या लेखी परीक्षेचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.Also Read - SSC Exam: दहावीच्या परीक्षेचा अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ, बोर्डाने नवीन तारखा केल्या जाहीर

दहावीची बोर्डाची लेखी परीक्षा 15 मार्च ते 18 एप्रिल दरम्यान होणार आहे. तर 25 फेब्रुवारी ते 14 मार्च दरम्यान दहावीची तोंडी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. आता कोणत्या दिवशी कोणता पेपर असणार आहे याबाबतचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विट करुन याबद्दलची माहिती दिली आहे. Also Read - India Omicron Update: चिंताजनक! ओमिक्रॉनचा विळखा आणखी घट्ट, देशातील रुग्णसंख्या 170 वर!

The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education has issued subjectwise timetable for the 2021-22 board exams of Std.10th (SSC) & Std. 12th (HSC).The same can be accessed athttps://t.co/KX9sqYrmnj.Wishing all students the best of luck!! @msbshse @MahaDGIPR

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 21, 2021