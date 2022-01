IIT Student Suicide : मुंबईच्या पवई आयआयटीमध्ये (Powai IIT) एका विद्यार्थ्यांने आत्महत्या (Powai IIT Student Suicide) केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 26 वर्षीय दर्शन रामधन मालवीया असं या आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. दर्शनने हॉस्टेलच्या इमारतीच्या (Hostel Building) सातव्या मजल्यावरुन उडी मारुन आपले जीवन संपवले आहे. दर्शन मालवीय हा विद्यार्थी मुळचा मध्य प्रदेशच्या (Madya Pradesh) इंदोरचा (Indor) राहणारा होता.Also Read - Kalyan Crime: डोक्यात खलबत्ता घालून पोलिसची हत्या, पत्नी आणि मुलीने भांडणात उचलले टोकाचे पाऊल!

Maharashtra | A 26-yr-old PG student of IIT Bombay died by suicide this morning, by jumping from the hostel’s 7th floor. In his recovered suicide note, he stated he had depression & was under treatment, he didn’t hold anyone responsible; further probe is underway: Mumbai Police

— ANI (@ANI) January 17, 2022