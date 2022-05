Tarkarli Boat Accident: मालवणमधील तारकर्ली येथून मोठी बातमी समोर येत आहे. तारकर्लीत पर्यटकांची बोट बुडून (Tourist Boat Sank in Tarkarli) दोघांचा मृत्यू झाल्याची घटना (Two persons killed) घडली आहे. तर दोण जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. दुर्घटनाग्रस्त बोटीतून (Boat Accident) एकूण 20 पर्यटक प्रवास करत होते. स्कुबा डायव्हिंग (Scuba Diving) करून परतत असताना हा अपघात झाला. बोट बुडाल्याचे (Boat Accident in Tarkarli) लक्षात येताच स्थानिकांनी मदतकार्य सुरु केले. सुदैवाने 16 पर्यटक सुखरूप असल्याची माहिती आहे. सर्व पर्यटक पुणे आणि मुंबई येथील आहेत. बुडालेल्या बोटीचे नाव ‘जय गजानन’ असल्याची माहिती समोर येत आहे.

मंगळवारी दुपारी ही घटना घडली. यामुळे तारकर्ली येथील पर्यटकांमध्ये भितीचे वातवावरण निर्माण झाले आहे. हे सर्व पर्यटक स्कुबा डायव्हिंग करून परतत असताना हा अपघात झाला. किनाऱ्यापासून काही अतंरावर असताना ही बोट बुडाली. यात दोघांचा मृत्यू झाला असून मृतांत एका लहान मुलाचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. ही बोट कोणत्या कारणामुळे बुडाली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हा अपघात झाला त्यावेळी येथे तैनात असलेल्या बचाव यंत्राणांनी तात्काळ बचाव कार्य सुरू सुरू केले आणि 18 पर्यटकांना वाचवण्यात त्यांना यश आले. मात्र यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे.

तारकर्ली हे पर्यटन स्थळ येथील वॉटर स्पोर्ट्समुळे प्रसिद्ध झाले आहे. येथे राज्यभरातून मोठ्या संख्येने पर्यटक भेट देतात. सध्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या सुरू आहे. त्यामुळे येथे पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे. येथील स्कुबा डायव्हिंग पर्यटकांना आकर्षित करते. मात्र कमी कालावधीत अतिशय प्रसिद्ध झालेल्या तारकर्ली या पर्यटनस्थळाला या घटनेमुळे गालबोट लागले आहे. या घटनेमुळे तारकर्ली येथे स्कुबा डाव्हिंगसाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ही बोट का बुडली, पर्यटकांना लाईफ जॅकेट दिले होते का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. या घटनेमुळे तारकर्ली येथील पर्यटन वॉटर स्पोर्ट्सच्या सुरक्षेबाबात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.