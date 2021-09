मुंबई : देशातील अनेक राज्यात मोठा दहशतवादी हल्ल्याचा (Terror Attack) कट रचणाऱ्या 6 संशयित दहशतवाद्यांना (Terrorist) मंगळवारी दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. दिल्ली आणि मुंबईसह (Mumbai) काही भागांमध्ये स्फोट आणि दहशतवादी कारवाया करण्याचा त्यांचा कट होता. त्यांचा हा कट पोलिसांनी उधळवून लावला. अटक केलेल्या दहशतवाद्यांमधील (Terror) एक जण मुंबईंच्या सायनमधील धारावीमध्ये राहाणारा आहे. जान मोहम्मद अली शेख (Jan Mohmad Ali Shekh) असे या दहशतवाद्यांचे नाव आहे. जानच्या चौकशीमध्ये जोगेश्वरीत राहणाऱ्या आणखी एकाचे नाव समोर आले आहे. या संशयित दहशतवाद्याला महाराष्ट्र एटीएसने (Maharashtra ATS) ताब्यात घेतले आहे.Also Read - Rajasthan Rape Case: मन सुन्न करणारी घटना! 19 वर्षांच्या तरुणाने आजीची हत्या करुन मृतदेहावर केला बलात्कार!

A joint team of Maharashtra ATS and Mumbai Police Crime Branch has taken a person into custody from Jogeshwari area of the city in connection with the terror module busted by Delhi Police earlier this week: Maharashtra ATS pic.twitter.com/ZYmIungyPl

— ANI (@ANI) September 18, 2021