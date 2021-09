मुंबई : दिल्ली पोलिसांनी मंगळवारी दहशतवाद्यांच्या मोठ्या कटाचा पर्दाफाश केला. दहशतवादी कारवाईच्या तयारीत असलेल्या 6 संशयितांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली. सणासुदीच्या काळात देशात मोठा घातपात घडवण्याचा या दहशतवाद्यांचा कट असल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज एटीएस प्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेतली. जानकडून माहिती गोळा करण्यासाठी मुंबई एटीएसचे पथक दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती यावेळी एटीएस प्रमुखांनी दिली.Also Read - Terrorists Arrested: देशात हल्ल्याचा कट रचणाऱ्या दोन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांसह 6 जणांना अटक; दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई

दिल्ली पोलिसांनी मंगळवारी अटक केलेल्या 6 दहशतवाद्यांमध्ये मुंबईतील धारावीतील जान मोहम्मदचाही समावेश आहे. जान मोहम्मद हा धारावीत राहत असल्याची माहिती आहे. जान मोहम्मदला कोटा येथून दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. जान मोहम्मद विरोधात मुंबई पोलिसांत 20 वर्ष जूनी केस असून त्याचे दाऊद कंपनीशी संबंध होते अशी माहिती एटीएस प्रमुखांनी दिली आहे. जान मोहम्मद दिल्ली सेंट्रलहून एकटाच रेल्वेने दिल्लीला गेला. दिल्ली पोलिसांनी अटक केली तेव्हा त्याच्याकडे कोणताही शस्त्रसाठा सापडला नाही, अशी माहिती एटीएस प्रमुखांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. Also Read - Leena Maria Paul arrested: अभिनेत्रीला बेड्या, पतीसोबत केलं धक्कादायक कृत्य

We have arrested one Sameer from Kota, two persons arrested from Delhi and three people arrested from Uttar Pradesh. Out of the 6 people, two were taken to Pakistan via Muscat where they were trained in explosives &firearms including AK-47 for 15 days: Delhi Police Special Cell pic.twitter.com/eBuiPlFhUz

— ANI (@ANI) September 14, 2021