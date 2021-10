मुंबई : राज्यातल्या अतिवृष्टी (Heavy rain) आणि पूरग्रस्तांना ( flood victims) ठाकरे सरकारने 10 हजार कोटींची मदत जाहीर केली आहे. आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, (Uddhav Thackeray) उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी ही घोषणा केली. त्यानुसार अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना 10 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.Also Read - Maharashtra College Open : राज्यातील महाविद्यालये 20 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार; विद्यार्थ्यांनी दोन्ही डोस घेणे आवश्यक

राज्यात जून ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत अतिवृष्टी तसेच पुरामुळे 55 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना 10 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य आज मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (CM Uddhav Balasaheb Thackeray) यांनी जाहीर केले. एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आपण मदत जाहीर केल्याचं सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. (Thackeray government announces Rs 10,000 crore relief for Heavy rain and flood victims; decision taken in state cabinet meeting )

अशी दिली जाईल मदत

जिरायतीसाठी 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर

बागायतीसाठी 15 हजार रुपये प्रति हेक्टर

बहुवार्षिक पिकांसाठी 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर

ही मदत 2 हेक्टर मर्यादेत करण्यात येईल.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय (decisions of the state cabinet meeting)