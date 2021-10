मुंबई : मुंबईसह संपूर्ण राज्यात 22 ऑक्टोबरपासून सिनेमागृहे आणि नाट्यगृहे सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने 50 टक्के आसन क्षमतेसह सुरू सिनेमागृह आणि नाट्यगृह सुरु करण्यास परवानगी (Theaters Open In Maharashtra) दिली आहे. तसेच या संदर्भातील नियमावली देखील जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार नाट्यगृहे आणि सिनेमागृहे सुरू होण्यापूर्वी सॅनेटाईज करावे लागणार आहे. तसेच मोकळ्या जागेवर सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यास देखील परवानगी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लसीचे दोन्ही डोस घेणे आवश्यक असणार आहे. ( Permission for cinemas, theaters and open spaces programs in the Maharashtra)Also Read - Strict Lockdown: महाराष्ट्र Unlock होत असताना 'या' जिल्ह्यातील 61 गावांमध्ये कडक Lockdown जाहीर!

राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्यात येत आहेत. कोरोना काळात बंद करण्यात शाळा, महाविद्यालये आणि मंदिरे देखील सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र सर्व ठिकाणी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करणे आवश्यक असणार आहे. त्याचप्रमाणे आता आता राज्यातील चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे आणि मोकळ्या जागेतील कार्यक्रमांना देखील करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबत आदेश आणि नियमावली जारी करण्यात आली आहे. Also Read - महत्वपूर्ण निर्णय! कोरोनामध्ये नोकरी गेलेल्या राज्य कर्मचारी विमा निगमच्या कर्मचाऱ्यांना 3 महिन्यांचा पगार मिळणार!

राज्य सरकाने जारी केलेली नियमावली